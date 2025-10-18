محافظ أربيل يعلن قرب انتهاء العمل في الطريق المزدوج كومسبان- سماقولي

منذ 42 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، اليوم السبت 18 تشرين الأول 2025، قرب إنجاز الطريق المزدوج كومسبان- سماقولي، مؤكداً إنجاز 70 بالمائة من أعماله.

وصرح خوشناو خلال مؤتمر صحفي: إنه "على الرغم من الأزمات والتحديات التي تواجه الحكومة، كانت رؤية رئيس الوزراء مسرور بارزاني هي خدمة المواطنين بشكل أكبر".

في هذا السياق، قال محافظ أربيل: "سيتم الانتهاء من مشروع الطريق المزدوج، كومسبان - سماقولي والذي يبلغ طوله 22 كيلومترًا خلال أيام قليلة، مؤكداَ انجاز 70 بالمائة من أعمال الطريق المزدوج، (كسنزان - سد كومسبان) والذي يزيد طوله عن 15 كيلومترًا ".

وأضاف أن المشروع الثالث المهم جداً هو مشروع طريق، أربيل – كوية (كويسنجق) ذو المسارين، والذي كان يُعرف سابقًا باسم طريق الموت، لذا كان هناك طلب كبير من أهالي المنطقة لتحسين الطريق وإصلاحه، مضيفاً أن فترة استكمال المشروع تبلغ ثلاث سنوات والآن تم إنجاز 30٪ منه. كما يمكن إنهاؤه قبل الموعد المحدد".

وتابع، "خلال مراسم إرساء حجر الأساس لمركز صحي ومدرسة في قرية هنارة: "بتكلفة 5.75 مليار دينار عراقي، يتم بناء 11 مدرسة وسبعة مراكز صحية، وقد تم استكمال بعض هذه المدارس".