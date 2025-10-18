ويتكوف يعرب عن شعوره بالخيانة بسبب الهجوم الإسرائيلي على حماس في قطر

منذ 27 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعرب الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف عن شعوره بـ"الخيانة" عندما نفذت إسرائيل ضربة على مفاوضي حركة حماس في قطر الشهر الماضي.

وفي مقابلة مع شبكة "سي بي إس" إلى جانب جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب زالذي عمل مع ويتكوف على التوسط في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قال المبعوث الأميركي إنّه علم بشأن الهجوم الذي وقع في الدوحة في التاسع من أيلول/سبتمبر، في الصباح التالي لحدوثه.

وقطر حليف رئيسي للولايات المتحدة، وساهمت في جهود الوساطة لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

ووفق مقتطفات بُثّت الجمعة من المقابلة التي أُجريت مع برنامج "60 دقيقة"، قال ويتكوف "أعتقد أنّنا أنا وجاريد شعرنا (...) بقليل من الخيانة". ومن المقرّر أن تُبث المقابلة كاملة الأحد.

وأدّت الضربة الإسرائيلية على الدوحة إلى وقف عملية التفاوض غير المباشرة الرامية إلى إنهاء الحرب المدمّرة في قطاع غزة، والتي اندلعت في أعقاب هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأضاف ويتكوف "كان لذلك تأثير كبير لأنّ القطريين كانوا طرفا أساسيا في المفاوضات، كما كان حال المصريين والأتراك".

وتابع "خسرنا ثقة القطريين. وهكذا اختفت حماس وأصبح من الصعب جدا الوصول إليها".

وكتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي حينها، أنّ قرار تنفيذ الغارة الجوية على الدوحة اتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وبضغط من ترامب أثناء زيارته البيت الأبيض الشهر الماضي، اتصل نتانياهو برئيس الوزراء القطري للاعتذار عن الهجوم.

وفي العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في غزة حيّز التنفيذ.

وينص الاتفاق على الإفراج عن كل الرهائن الأحياء والمتوفين بعد 72 ساعة على بدء العمل بوقف إطلاق النار.

وبموجب الاتفاق الذي اضطلع ترامب بدور رئيسي في التوصل إليه، أعادت حماس 20 رهينة أحياء ورفات تسعة من 28 رهينة لقوا حتفهم، إلى جانب جثة أخرى قالت إسرائيل إنها ليست لرهينة سابق.

في المقابل، أفرج الجانب الإسرائيلي عن حوالى ألفي معتقل فلسطيني من سجونه وأوقف العملية العسكرية التي بدأت في غزة منذ هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وتنص خطة ترامب المؤلفة من عشرين نقطة على استئناف إيصال المساعدات فيما تنتظر المنظمات الدولية إعادة فتح معبر رفح في جنوب القطاع.

وتشمل المراحل التالية نزع سلاح حماس ومنح العفو لقادتها الذين يسلمون أسلحتهم، ومواصلة الانسحاب الإسرائيلي، وإرساء حكم مدني لغزة بعد الحرب، وهي أمور ما زالت قيد البحث.

AFP