العراق.. حالة طلاق كل 6 دقائق في أيلول و30 ألف زيجة جديدة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- في مؤشر اجتماعي لافت يكشف عن تحديات كبيرة تواجه نسيج الأسرة العراقية، أعلن مجلس القضاء الأعلى عن إحصائياته الرسمية لشهر أيلول/سبتمبر 2025، والتي سجلت 6,719 حالة طلاق في عموم المحاكم العراقية بأستثناء اقليم كوردستان العراق، مقابل 30,205 عقد زواج جديد.

وتشير الأرقام الصادمة إلى أن العراق شهد خلال هذا الشهر حالة طلاق واحدة كل 6 دقائق ونصف تقريباً، بمعدل يقارب 224 حالة يومياً، و9 حالات في الساعة الواحدة، وهو ما يدق ناقوس الخطر حول استقرار الأسرة في البلاد.

بغداد في الصدارة.. الأعلى زواجاً وطلاقاً

بحسب التقرير المفصل، استحوذت العاصمة بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة على الحصة الأكبر من حالات الانفصال والارتباط على حد سواء.

في الطلاق: سجلت محكمة استئناف بغداد/الكرخ النسبة الأعلى بـ 1,295 حالة طلاق، تلتها شقيقتها في الرصافة بـ 880 حالة، وجاءت البصرة في المرتبة الثالثة بـ 840 حالة، مما يظهر تركز هذه الظاهرة الاجتماعية في المدن الكبرى.

في الزواج: على الجانب المشرق، تصدرت محكمة استئناف بغداد/الرصافة قائمة عقود الزواج الجديدة بـ 4,307 عقداً، تلتها نينوى بـ 3,698 عقداً، ثم البصرة بـ 2,609 عقداً، ما يعكس استمرار تكوين أسر جديدة بأعداد كبيرة في هذه المحافظات.

قراءة ما بين الأرقام

فيما لم يشر تقرير مجلس القضاء الأعلى إلى أسباب هذه المعدلات المرتفعة للطلاق، يعزو خبراء ومراقبون اجتماعيون هذه الظاهرة إلى مجموعة من العوامل المتشابكة، أبرزها:

الضغوط الاقتصادية: صعوبة تأمين متطلبات الحياة وارتفاع معدلات البطالة.

التأثيرات الاجتماعية: دور وسائل التواصل الاجتماعي في تغيير المفاهيم الأسرية وخلق مقارنات غير واقعية.

الزواج المبكر: عدم النضج الكافي لدى الزوجين لتحمل مسؤوليات الحياة المشتركة.

غياب التوعية: ضعف برامج الإرشاد الأسري قبل وبعد الزواج.

تبقى هذه الإحصائيات الشهرية نافذة مهمة تطل على واقع المجتمع العراقي، وتقدم لصناع القرار والمؤسسات المعنية مادة دسمة لدراسة الأسباب الجذرية ووضع الحلول الكفيلة بحماية كيان الأسرة، التي تمثل الركيزة الأساسية لأي مجتمع مستقر ومزدهر.