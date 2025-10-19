رئيس الحكومة مسرور بارزاني يزور مهرجان الخريف في پیرمام (صلاح الدين)

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- زار رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني مهرجان الخريف في بيرمام (صلاح الدين)، وأجرى جولة بين أقسامه، حيث تحدث مع المزارعين، وتفقد بعض المنتجات المعروضة عن قرب.

ويُقام أكبر مهرجان خريفي في (مصيف صلاح الدين) بيرمام، بمحافظة أربيل بمشاركة عدد كبير من المزارعين من إقليم كوردستان.

ويُعد المهرجان علامة على دعم حكومة إقليم كوردستان المستمر لقطاع الزراعة وتسويق المنتجات المحلية. حيث أصبح إقليم كوردستان سلة غذاء ليس فقط للمنطقة، بل تصل منتجات مزارعي إقليم كوردستان للأسواق العالمية.