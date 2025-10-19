بحضور نيجيرفان بارزاني.. الديمقراطي الكوردستاني يطلق كرنفالاً انتخابياً بأربيل لدعم قائمة الحزب 275

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- بحضور نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، نيجيرفان بارزاني، انطلق في مدينة أربيل كرنفال انتخابي لدعم قائمة الحزب 275 في انتخابات الدورة السادسة للبرلمان العراقي.

وفي الثاني عشر من اكتوبر تشرين الأول الحالي، أطلق الرئيس بارزاني ونائبا رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في العاصمة أربيل، الحملة الانتخابية لدعم قائمة الحزب 275 في انتخابات الدورة السادسة للبرلمان العراقي.

وخلال خطابه أمام الحضور، قال نيجيرفان بارزاني: يسعدني جدًا التحدث اليوم معكم يا أعضاء المنظمات والنقابات، الذين تلعبون بلا شك دورًا بالغ الأهمية في مجتمعنا.

وأضاف: لكم دورٌ عظيم، سواءً في الانتخابات أو في الحزب، ولاؤكم جليّ، وهو مصدر رخاء وسعادة لنا جميعًا.

وتابع: إن منظمات الطلاب والشباب والنساء هي مدارس العديد من قادة كوردستان اليوم؛ إن طريقكم مستقيم بانتمائكم الحزبي وعملكم المخلص من أجل الشعب والوطن، مستقبلكم سيزدهر بلا شك. سيزدهر مستقبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني بوفائكم ودعمكم.

وفي الـ 3 من تشرين الأول/أكتوبر 2025، انطلقت الحملات الدعائية الخاصة بانتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، والتي ستستمر حتى الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد صادقت، في الـ 2 تشرين الأول/أكتوبر، على أسماء 7 آلاف و768 مرشحاً لخوض السباق الانتخابي والتنافس على 329 مقعداً.

وبحسب إحصاءات المفوضية، يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات 21 مليوناً و404 آلاف و291 ناخباً، بينهم 20 مليوناً و63 ألفاً و773 ناخباً في التصويت العام، فيما خُصص التصويت الخاص لـ مليون و313 ألفاً و980 ناخباً.

ويشارك من إقليم كوردستان 314 مرشحاً يتنافسون على 46 مقعداً في البرلمان، إذ يتنافس في أربيل 173 مرشحاً على 16 مقعداً، وفي دهوك 58 مرشحاً على 12 مقعداً، بينما يتنافس في السليمانية وحلبجة أكثر من 200 مرشح على 18 مقعداً برلمانياً.