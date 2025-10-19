اعتقال ثلاثة صيادين كويتيين خالفوا تعليمات الصيد في بادية المثنى

منذ 23 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت قيادة قوات الحدود في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاحد، عن إلقاء القبض على ثلاثة صيادين يحملون الجنسية الكويتية في بادية محافظة المثنى، بعد دخولهم الأراضي العراقية وممارستهم الصيد بشكل مخالف للضوابط والتعليمات الرسمية.

وقالت الوزارة في بيانٍ رسمي، إن مفارز قيادة قوات الحدود "تمكنت من ضبط الصيادين الثلاثة أثناء تنقلهم بعجلة مدنية داخل عمق البادية، وضُبطت بحوزتهم ثلاثة صقور تستخدم في عمليات الصيد"،

مشيرةً إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أنهم "خالفوا القوانين النافذة التي تنظم دخول الصيادين الأجانب وممارسة الصيد في المناطق الحدودية".

وأكد البيان أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق الأصول، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق".

تُعد بادية المثنى من أكبر المناطق الصحراوية في العراق وأكثرها جذبًا لعشاق الصيد، لا سيما من دول الخليج، نظرًا لطبيعتها الواسعة وغناها بالطيور النادرة مثل الحبارى والصقور البرية.

وفي السنوات الأخيرة، كثّفت السلطات العراقية من إجراءاتها الأمنية والرقابية بعد تكرار حوادث دخول صيادين أجانب – خصوصًا من الكويت والسعودية وقطر – إلى الأراضي العراقية دون الحصول على الموافقات الرسمية، وهو ما يعد خرقًا للقوانين الخاصة بحماية الحياة البرية والسيادة الوطنية.

وتنص تعليمات وزارة الداخلية ووزارة البيئة العراقية على ضرورة الحصول المسبق على تراخيص رسمية، وتحديد مناطق الصيد بإشراف السلطات المختصة، وذلك ضمن مساعي الحكومة للحد من الصيد الجائر والتعدي على الحياة البرية في المناطق الصحراوية.