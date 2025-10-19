سرقة مجوهرات خلال عملية سطو في متحف اللوفر بباريس

منذ 17 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- نفّذ عدة لصوص عملية سطو على مجوهرات في متحف اللوفر في باريس صباح الأحد قبل أن يلوذوا بالفرار، وفق ما أفادت وزيرة الثقافة الفرنسية ومصدر مطلع، فيما أعلن المتحف الأكثر استقطابا للزوار في العالم غلق أبوابه طوال اليوم.

ووقعت عملية السطو وفق التحقيقات الأولية ما بين الساعة 9,30 و9,40 صباحا، ويجري حاليا تقييم قيمة المسروقات.

واستخدم اللصوص الذين لم يتم الكشف عن عددهم بعد، مصعد شحن للوصول إلى القاعة التي استهدفوها، وكانوا مزودين بمناشير كهربائية صغيرة، وفق مصدر أمني.

وقالت وزيرة الثقافة رشيدة داتي عبر منصة إكس "وقعت سرقة هذا الصباح أثناء افتتاح متحف اللوفر. لم تسجل أي إصابات. أنا موجودة في المكان برفقة فرق من المتحف ومن الشرطة. التحقيقات جارية".

وأفادت أوساط الوزيرة وكالة فرانس برس بأن مجرما واحدا أو أكثر دخلوا المتحف.

من جهته، أعلن متحف اللوفر عبر حسابه في منصة إكس أنه "سيبقى مغلقا اليوم (الأحد) لأسباب استثنائية".

ولم يتسن التواصل مع المتحف على الفور للحصول على تعليق.

اللوفر هو المتحف الأكثر استقطابا للزوار في العالم مع استقباله ما يقرب من تسعة ملايين زائر عام 2024، نحو 80% منهم أجانب.

AFP