وفد ألماني من بادن-فورتمبيرغ يثني على الأمن والتعايش في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- زار وفد من ولاية بادن-فورتمبيرغ الألمانية إقليم كوردستان، اليوم الأحد، حيث التقى وزير الداخلية في الحكومة، ريبر أحمد، وأشاد خلال اللقاء بمستوى الأمن والتعايش في المنطقة.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية في إقليم كوردستان، أن الوزير ريبر أحمد استقبل وفداً رفيع المستوى من ولاية بادن-فورتمبيرغ برئاسة وزير الدولة فلوريان هاسلر، وعضوين من برلمان الإقليم، بحضور القنصل العام لألمانيا في أربيل.

وخلال اللقاء، أعرب وزير الداخلية عن شكره وتقديره لشعب وحكومة ألمانيا الاتحادية على دعمهم المستمر لإقليم كوردستان، مشيراً إلى العلاقات الطويلة بين الجانبين والتعاون المتواصل.

كما تناول اللقاء المستجدات المتعلقة بالوضع السياسي الداخلي في العراق وتأثيراته على منطقة الشرق الأوسط.

وتطرق الوزير ريبر أحمد إلى المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها التشكيلة الحكومية التاسعة في إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني، مؤكداً نجاحها رغم التحديات، خاصة في مجالات معالجة أزمة الكهرباء والمياه، تطوير شبكات الطرق، إدارة ملفات اللاجئين والنازحين، ومواجهة آثار الجفاف والتغير المناخي عبر إنشاء سدود وبحيرات صناعية متعددة.

من جهته، أشاد وفد ولاية بادن-فورتمبيرغ بالعلاقات الثنائية، وناقش مشروع دعم النساء والفتيات الإيزيديات ضحايا تنظيم داعش، إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى المزمع تنفيذها في محافظة دهوك.

كما أعرب الوفد الألماني عن ارتياحه لمستوى الأمن والاستقرار في إقليم كوردستان، مبرزاً التعايش الديني والقومي كمثال مضيء في واقع الإقليم، وأبدى اهتمامه بدراسة فرص الاستثمار والتعاون في مجالات الزراعة والسياحة.

واختتم الوفد زيارته بتوجيه دعوة رسمية إلى وزير الداخلية ريبر أحمد لزيارة ولاية بادن-فورتمبيرغ للاطلاع عن قرب على أوضاعهم، كما أبدوا استعدادهم لدعوة الجهات المعنية في الإقليم للمشاركة في فعالياتهم التجارية والصناعية والسياحية والزراعية.