أوميد خوشناو يعلن عن انطلاق مرحلة جديدة من المشاريع الاستراتيجية في أربيل

منذ 20 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أكد محافظ أربيل، أوميد خوشناو، اليوم الأحد، أن العام الحالي سيشهد تنفيذ مجموعة من المشاريع المهمة والاستراتيجية في المحافظة، مشيراً إلى أن مشروع "روناكي" لتوفير الكهرباء على مدار الساعة أسهم بشكل واضح في تحسين نظافة البيئة في أربيل.

وقال خوشناو في مقابلة مع كوردستان24، إن عدة مشاريع مهمة تُنفذ هذا العام ضمن حدود المحافظة، من بينها مشروع الحزام الأخضر، وطريق أربيل - كويه، وجزء آخر من طريق كويه - كومسبان، إلى جانب إكمال مشروع ماء قوشتبة، وبدء مشروعي ماء كويه وماء خبات، فضلاً عن مجموعة من المشاريع الاستراتيجية الأخرى، مؤكداً كذلك أن العمل في طريق 150 متر سيبدأ قريباً.

وأضاف أن طريق شقلاوة - ميراوە سيُستكمل خلال الأيام المقبلة، الأمر الذي سيغني السائقين عن المرور داخل مدينة شقلاوة.

وفيما يتعلق ببيئة أربيل، أوضح خوشناو أن نتائج الدراسات العلمية التي أجرتها جامعتي صلاح الدين وأربيل التقنية تشير إلى أن هواء المدينة أصبح أنظف مقارنة بالعام الماضي، لافتاً إلى أن إيقاف تشغيل المولدات ساهم بشكل كبير في نقاء الهواء، وأن النتائج الرسمية ستُنشر قريباً.

وبيّن أن العمل مستمر في معمل تدوير النفايات في أربيل رغم بعض التحديات، مؤكداً أن المشروع سيُستكمل بشكل كامل في عام 2026.

كما أوضح أنه لا توجد حالياً خطة لنقل المنطقة الصناعية الشمالية، إلا أنه في حال توفر موقع مناسب وميزانية كافية فسيتم تنفيذ المشروع.

وفي ما يتعلق بالازدحام المروري على طريق أربيل - بيرمام، أشار خوشناو إلى أن الطريق سيُوسع من قرب وزارة البيشمركة حتى منطقة خانزاد، إلى جانب إنشاء عدد من الجسور، مبيناً أن العمل جارٍ على وضع اللمسات الأخيرة لتصميم المشروع تمهيداً لبدء التنفيذ في المستقبل القريب.