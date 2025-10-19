سباق على ظهور بقرات في جبال سويسرا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- في بلدة تقع في قلب الجبال السويسرية اندفعت تسع بقرات "وفارساتها" من خط انطلاق رسم بالتبن، مع حلم الفوز بلبق سباق "جائزة البقرة الكبرى".

نظم السباق الأحد في فلومزيربرغ في كانتون سانت غال الناطق بالألمانية بالقرب من الحدود مع النمسا وليشتنشتاين وهو مخصص حصرا للنساء. منذ العام 2006 يشكل السباق ذروة أعياد الخريف التي تسبق بأسابيع قليلة بداية تساقط الثلوج. ويقام السباق على هامش سوق الأجبان الشهير.

وتظفر الفائزة بالسباق بكيس علف زنته 40 كيلوغراما للبقرة فضلا عن جرس تقليدي لجبال الألب وباقة من الزهر.

وبمناسبة السباق، زينت قرون البقرات بإكليل من الزهر. وقال رولف بلومر ممثل هيئة السياحة "نضعها في اللحظة الأخيرة قبل بدء السباق وإلا تلتهمها".

مع انطلاق السباق تصدح أصوات الأجراس. وتندفع البقرات بانضباط لكن سرعان ما تبدأ بالقيام بما يحلو لها والتقدم بالوتيرة التي تراها مناسبة. وقد اقتربت بعض البقرات الفضوليات من الحشود فيما سارعت الفائزة إلى خط النهاية.

وأوضحت سيلينا غاديانت البالغة 22 عاما وهي مدربة البقرة "كوبرا" الشقراء من جبال الألب البالغة ثماني سنوات "لا يمكن ركوب البقرة مثل الحصان. فلا يمكن التحكم بالبقرة، هذا هو الفرق الرئيسي".

وقد احتفظت بلقب السباق البقرة "فيولا" الفائزة العام الماضي.

وأوضح ريمو روب منظم السباق أن "فكرة السباق أتت من مزارعات" لكن الرجال لم يكونوا مقتنعين بها. وقد تدربت النساء سرا على ما أكد روب، ليتحول السباق إلى الحدث الرئيسي في موسم الخريف مستقطبا بين أربعة وخمسة آلاف شخص إلى المنطقة.