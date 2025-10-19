العراق يحظر لعبة روبلكس: تتضمن مخاطر أمنية واجتماعية وسلوكية

منذ 59 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الاتصالات الاتحادية، اليوم الأحد 19 تشرين الأول/أكتوبر 2025، حظر لعبة روبلكس داخل البلاد استناداً الى قرارات المحكمة الاتحادية العليا.

ووفقاً لبيان الوزارة، جاء قرار الحظر "بعد دراسة مستفيضة حرصاً من وزارة الاتصالات على حماية الأمن المجتمعي وصون القيم الأخلاقية والتربوية للأسرة والأطفال والحفاظ على سلامة مستخدمي خدمات الإنترنت في العراق".

البيان أكد أن "الرصد الميداني أظهر أن اللعبة تتضمن عدداً من المخاطر الأمنية والاجتماعية والسلوكية من بينها إتاحة التواصل المباشر بين المستخدمين، ما يعرض فئة الأطفال والمراهقين إلى محاولات استغلال أو ابتزاز إلكتروني".

وأشار كذلك إلى "احتواء بعض تفاصيل اللعبة على مشاهد وسلوكيات تتنافى مع القيم والتقاليد المجتمعية، كما أنها تساعد على انتشار روابط مزيفة ومنصات غير رسمية تدعي تقديم مكافآت داخل اللعبة وتستخدم في سرقة البيانات والمعلومات الشخصية وتضليل المستخدمين بعمليات شراء داخلية متكررة تسبب أعباء مالية على الأسر العراقية".

وحذرت الوزارة من تزايد حالات الإدمان الرقمي والعزلة الاجتماعية بين المستخدمين الصغار نتيجة الاستخدام المفرط للعبة، مؤكدة في بيانها على استمرارها في رصد ومتابعة التطبيقات والألعاب الإلكترونية التي قد تمس القيم الأخلاقية أو تهدد سلامة المستخدمين بالتنسيق مع الجهات المختصة.