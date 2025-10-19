زيلينسكي يحضّ ترامب على ممارسة مزيد من الضغوط على بوتين

منذ 52 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الأمريكي دونالد ترامب على ممارسة مزيد من الضغط على فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا، لافتاً إلى أن الرئيس الروسي "أقوى من حماس"، في مقابلة بثّتها الأحد قناة "ان بي سي".

وسُئل زيلينسكي في برنامج "ميت ذا برس" عمّا إذا يتعيّن على ترامب أن يكون أكثر صرامة مع بوتين بعدما قدم خطة لوقف إطلاق النار في غزة، فأجاب بالإنكليزية "نعم، بل وأكثر من ذلك، لأن بوتين (وضعه) مشابه، ولكنه أقوى من حماس".

وأضاف "إنها حرب أوسع نطاقاً، وهو ثاني أكبر جيش في العالم".

وتابع "لهذا السبب، يجب زيادة الضغط".

بُثّت المقابلة بعد عودة زيلينسكي من رحلة إلى واشنطن فشل خلالها في الحصول على صواريخ توماهوك البعيدة المدى.

والتقى زيلينسكي ترامب في البيت الأبيض بعدما طالب بالحصول على صواريخ توماهوك لأسابيع، على أمل الاستفادة من إحباط الرئيس الأمريكي المتزايد من بوتين بعد فشل قمة ألاسكا في تحقيق اختراق في شأن وقف الحرب في أوكرانيا.

لكن الرئيس الأوكراني عاد خالي الوفاض، في وقت يسعى ترامب إلى تحقيق اختراق دبلوماسي جديد بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الأسبوع الماضي.

وفي مقابلته، دعا زيلينسكي أيضاً إلى إشراكه في المحادثات المقبلة في بودابست المخطط لها بين ترامب وبوتين.

وقال زيلينسكي "إذا أردنا حقاً تحقيق سلام عادل ودائم، فنحن بحاجة إلى طرفي هذه المأساة".

وأضاف "نعم، إنه محتل، لكن أوكرانيا تعاني وتقاتل"، وشدّد على ضرورة إشراك الأوكرانيين في أي صفقة تشملهم.

لكن في مقابلة بُثت الأحد بعد وقت قصير من مقابلة زيلينسكي، أشار ترامب مرة أخرى إلى أنه غير مستعد لتسليم أوكرانيا صواريخ توماهوك.

وقال ترامب في برنامج على قناة فوكس "نحن أيضاً بحاجة إليها"، وأضاف "لا يمكننا إعطاء كل أسلحتنا لأوكرانيا".

وكثّفت موسكو هجماتها على البنى التحتية المدنية الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة، ما حرم الآلاف من التدفئة والإضاءة مع اقتراب فصل الشتاء البارد.

المصدر: فرانس برس