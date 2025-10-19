وزارة التربية في كوردستان: لم نحدد بعد موعد تسليم المدارس للمفوضية الانتخابية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكدت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان أنها لم تصدر حتى الآن أي قرار رسمي بشأن موعد تسليم مراكز التعليم إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سامان سيويلي، في تصريح لموقع كوردستان24، اليوم الأحد، إن المفوضية طلبت من وزارة التربية إعلان عطلة المدارس لمدة ثمانية أيام، من 5 إلى 13 تشرين الثاني المقبل، تمهيداً لإجراء الانتخابات.

وأوضح سيويلي أن الوزارة لم تحدد بعد تاريخاً رسمياً لتسليم المراكز التعليمية، مشيراً إلى أن لدى الوزارة ملاحظات بشأن فترة الثمانية أيام، كونها تقترب من موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على العملية التعليمية ومستوى الطلبة.

وأضاف أن الوزارة تنظر في إمكانية تقليص مدة العطلة لتجنب أي تأثير على سير الدراسة.

من جهته، قال مدير مكتب هيئة إقليم كوردستان في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، نبرد عمر، في تصريح لموقع كوردستان24، إن المفوضية طلبت رسمياً من وزارة التربية تسليم جميع المراكز التعليمية لمدة ثمانية أيام، بهدف تجهيز العملية الانتخابية وتنفيذها وفق الخطة والإجراءات المعتمدة.

وأضاف عمر أن المفوضية ما زالت بانتظار الرد الرسمي من الوزارة، مؤكداً أنه حتى الآن لم يصدر أي بيان أو تحديد رسمي للموعد من قبل وزارة التربية.

وفي الـ 3 من تشرين الأول/أكتوبر 2025، انطلقت الحملات الدعائية الخاصة بانتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، والتي ستستمر حتى الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد صادقت، في الـ 2 تشرين الأول/أكتوبر، على أسماء 7 آلاف و768 مرشحاً لخوض السباق الانتخابي والتنافس على 329 مقعداً.

وبحسب إحصاءات المفوضية، يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات 21 مليوناً و404 آلاف و291 ناخباً، بينهم 20 مليوناً و63 ألفاً و773 ناخباً في التصويت العام، فيما خُصص التصويت الخاص لـ مليون و313 ألفاً و980 ناخباً.