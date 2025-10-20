سوريا.. قوى الأمن الداخلي في الشيخ مقصود تعلن تعرض إحدى نقاطها لاستهداف من قبل قوات الحكومة الانتقالية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أكدت قوى الأمن الداخلي (تعرّض إحدى نقاطها في محيط حي الشيخ مقصود لعمليات قنص وإطلاق نار مباشر)، وأن هذه (الانتهاكات تثبت عدم التزام الحكومة الانتقالية في سوريا بأي تفاهمات أو اتفاقات تهدئة).

واستهدفت قوات الحكومة الانتقالية في سوريا في ساعات متأخرة من ليلة أمس الأحد، إحدى نقاط قوى الأمن الداخلي في محيط حي الشيخ مقصود بحلب، وأكدت قوى الأمن الداخلي في حلب التزامها الكامل بحماية السكان عبر بيان.

وجاء في البيان: "تدين قوى الأمن الداخلي في مدينة حلب استمرار الاعتداءات والاستفزازات التي تقوم بها قوات الحكومة المؤقتة ومسلحوها، والتي تستهدف أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، مهددةً بذلك أمن واستقرار السكان المدنيين".

وأوضح البيان أنه وخلال الساعات الماضية، تعرضت إحدى نقاط قوى الأمن الداخلي في محيط حي الشيخ مقصود لعمليات قنص وإطلاق نار مباشر، في محاولة واضحة لخلق حالة من التوتر ودفع المنطقة نحو مواجهات مسلحة جديدة، وهو ما يمثل انتهاكاً صريحاً للجهود والمساعي الرامية إلى تثبيت الأمن وحماية المدنيين.

وأكدت قوى الأمن الداخلي أن هذه الاعتداءات تأتي رغم المساعي المتواصلة لضمان الهدوء ووقف إطلاق النار، ما يثبت عدم التزام الجهات المعتدية بأي تفاهمات أو اتفاقات تهدئة، واستمرارها في اتباع سياسة التصعيد ومحاولة زعزعة الاستقرار.

وجددت قوى الأمن الداخلي التزامها الكامل بحماية السكان المدنيين والحفاظ على أمن واستقرار الأحياء، مؤكدةً أنها لن تتوانى عن أداء واجبها في الدفاع عن الأهالي وحماية أرواحهم، ودعت جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الحفاظ على السلم الأهلي ومنع انزلاق المنطقة إلى دوامة جديدة من العنف.