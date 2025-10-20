مقتل شخصين بحادث اصطدام طائرة شحن بمركبة أرضية وانحرافها عن مدرج في هونغ كونغ

منذ 58 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- قُتل شخصان بعد اصطدام طائرة شحن بمركبة أرضية أثناء هبوطها في هونغ كونغ قبل انحرافها عن المدرج والتحطم في البحر فجر الاثنين، وفق ما أفادت السلطات.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية الطائرة مغمورة جزئيا بالمياه، فيما يطفو مقدمها قرب الشاطئ، وذيلها مكسور.

وأصدرت إدارة الطيران المدني في هونغ كونغ بيانا جاء فيه أن طائرة شحن من طراز بوينغ 744 آتية من الإمارات العربية المتحدة "انحرفت عن المدرج الشمالي بعد هبوطها وتحطمت في البحر".

وأضاف البيان "بحسب التقارير الأولية، أنقذ أفراد الطاقم الأربعة الذين كانوا في الطائرة ونقلوا إلى المستشفى" في حين قتل اثنان من الموظفين على المدرج بعد اصطدام الطائرة بمركبة.

وأعلن مقتل أحدهما في موقع الحادث، بينما أعلنت وفاة الآخر بعد نقله إلى المستشفى.

وأعلنت السلطات إغلاق المدرج الشمالي للمطار موقتا، بينما لا يزال المدرجان الآخران قيد التشغيل.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أن عشرات الرحلات الجوية المخصصة للشحن ألغيت، لكن حركة الركاب يبدو أنها لم تتأثر.

وقال ناطق باسم مكتب النقل والخدمات اللوجستية إن أجهزة التحقيق المتخصصة "ستجري تحقيقات في أسباب الحادث".

AFP