الطقس .. أمطار رعدية بدءاً من الغد وارتفاع في درجات الحرارة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين 20 تشرين الأول 2025، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار بدءاً من الغد وارتفاعاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن "غداً الثلاثاء سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية،بينما يكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احيان في اماكن متفرقة منها، والرياح متغيرة الاتجاة خفيفة السرعة في المنطقة الشمالية وفي المنطقتين الوسطى والجنوبية شمالية غربية الى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مشيراً الى أن "درجات الحرارة العظمى في مختلف محافظات العراق :بغداد وديالى وكربلاء المقدسة 33، وبابل والديوانية وواسط 34 ،والمثنى وميسان والبصرة 35 وذي قار36، والأنبار وصلاح الدين 30، دهوك واربيل 26 والسليمانية 25 ، كركوك نينوى 29".

وأضاف، أن "يوم الاربعاء سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم في المنطقة الشمالية مع تساقط زخات مطر رعدية في اماكن متفرقة منها، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية وترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية".

وتابع أن "الخميس المقبل سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية،، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم".

وأوضح البيان، أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق على العموم".