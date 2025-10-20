عناصر تابعة لـ "فرقة المعتصم" تمنع المزارعين من جني محصول الزيتون بريف عفرين

منذ 29 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أقدمت عناصر محسوبة على المكتب الاقتصادي المرتبط بـ"فرقة المعتصم" التابعة لما يسمى بـ (الجيش الوطني)، بمنع المزارعين العائدين حديثًا إلى قرية خلالكا في ناحية بلبل بريف عفرين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية.

وحسب الملعومات، فإن هذه العناصر نصبت خيمًا لعناصر الحراسة بهدف منع أصحاب بساتين الزيتون من جني محصولهم، مع اقتراب موسم الحصاد، في محاولة لنهب وسرقة المحصول.

كما أقدم ذوو عناصر "فرقة المعتصم" على سرقة نحو 150 جوال زيتون من أراضي مواطنين كورد من أهالي القرية، إلى جانب الاستيلاء على كامل موسم الزيتون.

ويوم أمس، استولى قياديان سابقان في ما يعرف بـ"لواء النخبة" في "الجيش الوطني" على منزل مواطن كوردي وعدد من بساتين الزيتون في قرية حسنديرا بريف عفرين عائدة لأهالي القرية.

ووفقاً للمصادر، استعان القياديان بنحو 50 عاملاً لجني المحاصيل ونهبها، تحت حماية الفصائل المنتشرة في المنطقة.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر المرصد السوري بقيام فصائل من "الجيش الوطني" بسرقة كامل محصول الزيتون العائد لأهالي قرية سيخوتكا في ناحية ماباتا "معبطلي"، أمام مرأى ومسمع القوات التركية والفصائل التابعة لها، في استمرارٍ لعمليات الاستيلاء على ممتلكات المدنيين في منطقة عفرين.

المصدر.. المرصد السوري