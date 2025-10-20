وفد إماراتي رفيع يصل أربيل لتعزيز العلاقات السياسية والتجارية

منذ 32 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت محافظة أربيل، اليوم الاثنين، عن وصول وفد رفيع المستوى من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أربيل، في زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات السياسية والتجارية بين الجانبين.

وجاء في بيان صادر عن محافظة أربيل أن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، استقبل في مطار أربيل الدولي الوفد الإماراتي برئاسة عبدالله لوتاه، نائب الوزير ومسؤول مكتب التنسيق في مجلس الوزراء الإماراتي، وذلك بحضور القائم بالأعمال في القنصلية العامة لدولة الإمارات لدى إقليم كوردستان، شيخة بشير فرحان، ومدير مطار أربيل، أحمد هوشيار.

وأوضح البيان أن الزيارة تأتي في إطار الجهود المشتركة بين حكومة إقليم كوردستان ودولة الإمارات لتطوير العلاقات السياسية والتجارية وتعزيز آفاق التعاون بين الطرفين.

وأشار البيان إلى أن الوفد الإماراتي سيجري خلال زيارته سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع كبار مسؤولي إقليم كوردستان لبحث سبل توسيع مجالات التعاون المشترك.