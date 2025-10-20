300 إعدام في السعودية منذ بداية 2025 مع تنفيذ الحكم بمواطن دين بالإرهاب

منذ 13 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات السعودية الإثنين تنفيذ حكم إعدام بحق مواطن بتهمة ارتكاب "جرائم إرهابية"، فيما كانت منظمات حقوقية أكدت مرارا أنه دين عندما كان قاصرا.

وبذلك تكون السعودية قد أعدمت 300 شخص منذ بداية 2025، استنادا إلى الإعلانات الرسمية، علما أنها أعدمت 338 شخصا في 2024 في رقم قياسي، وفق فرانس برس.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) في بيان أنه "تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرا بحق عبدالله بن محمد بن سعيد الدرازي، سعودي الجنسية يوم الإثنين(...) بالمنطقة الشرقية" في شرق البلاد.

وأضافت أنّ الدرازي "أقدم على ارتكاب جرائم إرهابية تمثلت في تأسيسه تنظيما إرهابيا يهدف إلى زعزعة الأمن وإطلاق النار على المقار الأمنية ورجال الأمن بقصد قتلهم بالاشتراك مع مجموعة من ذات التنظيم".

وتم تداول اسم الدرازي (29 عاما) منذ العام 2023، عندما أبدى ناشطون حقوقيون تخوفهم من إعدام مجموعة مدانين اتهموا بأفعال ارتكبوها عندما كانوا قاصرين.

وكانت منظمة العفو الدولية قد ذكرت في تشرين الأول/أكتوبر 2023 أنّ المحكمة العليا السعوديّة "أيدت سرا" حكم الإعدام بحق الدرازي المنتمي إلى الطائفة الشيعية مع ثمانية آخرين، بينهم جلال اللباد الذي أعدمته السلطات بالفعل في آب/أغسطس لإدانته بـ"الإرهاب".

واعتقل الدرازي، الموقوف منذ آب/أغسطس 2014، واللباد لمشاركتهما في احتجاجات مناهضة للحكومة خلال فترة الاحتجاجات النادرة التي شهدها شرق السعودية حيث تتركز الأقلية الشيعية، إبان العام 2011، بحسب منظمة العفو الدولية.

وأوضحت الباحثة في المنظمة الأوروبية السعودية دعاء دهيني في بيان إنّ أسرة الدرازي لم تبلغ رسميا بخبر إعدامه.

وقالت إنّ "عائلته علمت بتنفيذ الحكم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، ولم تتح لهم فرصة توديع عبدالله، ولم يتلقوا أي اتصال رسمي من السلطات السعودية لإخطارهم بتنفيذ الحكم".

وفي نيسان/ابريل الفائت، حضّ خبراء أمميون السعودية على إطلاق سراح الدرازي واللباد وثلاثة متهمين اخرين هم يوسف محمد مهدي المناسف وجواد عبدالله قريريص وحسن زكي الفرج.

وقال الخبراء إنّ المتهمين الخمسة حكم عليهم بالإعدام لإدانتهم بتهم مرتبطة بالإرهاب وأفعال أخرى "ارتكبوها عندما كانوا دون الثامنة عشرة".

وتواصل المملكة الخليجية تنفيذ أحكام الإعدام أخيرا بوتيرة متسارعة، إذ أعدمت 300 شخص حتى الآن خلال 2025، 33 منهم بتهم مرتبطة بالإرهاب و202 بتهم مرتبطة بالمخدرات، ما يشي باحتمال تجاوز رقم العام 2024 القياسي، والذي بلغ 338.

والسعودية هي ثالث أكثر الدول تنفيذا لحكم الإعدام في العالم في عامي 2022 و2023 و2024 بعد الصين وإيران، بحسب منظمة العفو الدولية.