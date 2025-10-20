الديمقراطي الكوردستاني يترقّب موقف الاتحاد الوطني بشأن تشكيل الحكومة قبل الانتخابات العراقية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- قال مصدرٌ رفيع المستوى في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، إن الحزب يترقب موقف الاتحاد الوطني بشأن تشكيل الحكومة قبل الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في الـ 11 نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

وأكد المصدر في تصريحٍ لـ كوردستان24، أن الديمقراطي الكوردستاني مستعد لتشكيل حكومة مشتركة مع الاتحاد الوطني قبل الانتخابات.

لكنه أوضح أنه في حال عدم موافقة الاتحاد الوطني وعدم الاستعداد لتشكيل الحكومة، فإن محادثات الطرفين قبل الانتخابات وبعدها ستكون مختلفة تمامًا.

المصدر ذاته، أوضح أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني وافق على منح الاتحاد الوطني عددًا من المناصب المهمة، منها منصب نائب رئيس الإقليم، ونائب رئيس الوزراء، ورئاسة البرلمان، بالإضافة إلى وزارة البيشمركة والمالية وعدد من الوزارات الأخرى.

وفي تصريح منفصل لـ كوردستان 24، أكد مصدر آخر أن نتائج الانتخابات هي المعيار لتوزيع المناصب.

مشددًا على أن لكل طرف سياسي حقوقه وامتيازاته، مستدركًا: وإلا، فما فائدة أن تكون الأول؟ وما فائدة الانتخابات أساساً.