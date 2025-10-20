نيجيرفان بارزاني يرحّب بقرار تعيين مارك سافايا مبعوثاً خاصاً إلى العراق

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- رحّب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بقرار الرئيس الأميركي بتعيين مارك سافايا مبعوثاً خاصاً إلى العراق.

معتبراً أن هذا القرار يؤكّد الأهمية الإستراتيجية للعراق وإقليم كوردستان في تعزيز المصالح المشتركة مع الولايات المتحدة واستقرار المنطقة.

وقال نيجيرفان بارزاني في منشورٍ عبر منصة إكس:

أرحّب بتعيين الرئيس دونالد ترامب للسيد مارك سافايا مبعوثاً خاصاً إلى جمهورية العراق، يُؤكد هذا القرار الأهمية الإستراتيجية للعراق وإقليم كوردستان في تعزيز مصالحنا المشتركة واستقرار المنطقة.

I welcome President Donald J. Trump’s appointment of Mr. Mark Savaya as Special Envoy to the Republic of Iraq. This decision underscores the strategic importance of Iraq and the Kurdistan Region in advancing our shared interests and regional stability. — Nechirvan Barzani (@IKRPresident) October 20, 2025

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تعيين مارك سافايا، رجل الأعمال المقيم في ميشيغان والمؤثر على إنستغرام، مبعوثاً خاصاً إلى العراق.

وكتب ترامب، أمس الأحد، على حسابه في "تروث سوشيال": يسرني أن أعلن أن مارك سافايا سيشغل منصب المبعوث الخاص إلى العراق.

وينحدر مارك سافايا من عائلة كلدانية مسيحية عراقية من بلدة تلكيف بمحافظة نينوى.

عاشت أسرته في بغداد – تحديداً في منطقتي الكرادة والجادرية – قبل أن تهاجر إلى الولايات المتحدة، وهو اليوم رجل أعمال وصديق مقرّب من ترامب وإيلون ماسك وعدد من الشخصيات الأمريكية والعربية البارزة.