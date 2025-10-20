تحذيرٌ بريطاني من حرب "واسعة النطاق" في أوروبا خلال أقل من أربع سنوات

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- حذر خبراء عسكريون من أنه ينبغي على الشعب البريطاني الاستعداد لـ"حرب واسعة النطاق في أوروبا" خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة، بينما تُنذر توغلات روسيا الجريئة بشكل متزايد في أوروبا الشرقية بخطر الامتداد إلى صراع "ساخن" شامل يشمل حلف الناتو.

وجاء في تقرير لصحيفة "آي بيبر" البريطانية أنه من المتوقع تصاعد نشاط "الحرب الرمادية" الحالي لفلاديمير بوتين، من التخريب والهجمات الإلكترونية والتضليل الإعلامي، قبل نهاية العقد.

صرح رئيس اللجنة الوطنية للتأهب في المملكة المتحدة، اللورد هاريس، بأن بريطانيا بحاجة إلى أن تكون أكثر استعدادًا، عسكريًا ومجتمعيًا، لصراع واسع النطاق من هذا النوع قد يحدث في السنوات القليلة المقبلة، وفق موقع عربي21.

يشمل ذلك تخزين إمدادات الطوارئ لاستخدامها في حالة نشوب حرب أو هجوم كبير على البنية التحتية الوطنية الحيوية، مثل شبكات المياه والكهرباء والنقل.

قال هاريس، عضو مجلس اللوردات عن حزب العمال، إن على البريطانيين الاستعداد لتغير حياتهم أو احتمال تغيرها في المستقبل المنظور، بما في ذلك توفير مؤن تكفي لمدة 72 ساعة في حال وقوع هجوم كبير على البنية التحتية أو انقطاع التيار الكهربائي بسبب دولة معادية.

واقترح أن تجعل الحكومة موقعها الإلكتروني "الاستعداد" - الذي يقدم نصائح حول الاستعداد لحالات الطوارئ مثل الفيضانات وانقطاع التيار الكهربائي - أكثر وضوحًا، وأن تطلق حملات إعلانية منتظمة على الراديو والتلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى دروس لأطفال المدارس.

وذكر التقرير أنه مع عدم وجود نهاية في الأفق للحرب في أوكرانيا، صعّدت روسيا خلال الشهرين الماضيين عمليات توغل الطائرات المسيرة والطائرات المقاتلة في دول أوروبية أخرى - مع نشاط مشبوه للطائرات المسيرة يصل إلى أقصى الغرب مثل الدنمارك.

والخميس، حذّر رئيس جهاز المخابرات البريطاني (MI5)، السير كين مكالوم، من أن موسكو "ملتزمة بإحداث الفوضى والدمار" في جميع أنحاء العالم، وأن أجهزة الأمن والشرطة البريطانية أحبطت خلال العام الماضي "سلسلةً متواصلةً من مؤامرات المراقبة ذات النوايا العدائية، والتي تستهدف أفرادًا يعتبرهم القادة الروس أعداءً لهم".

وفي إدلائه بشهادته أمام اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية باستراتيجية الأمن القومي في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال هاريس عن التهديد الروسي: "أنا مندهش حقًا من حقيقة أنه كلما تحدثتُ إلى أفراد في جيشنا، كانوا يتوقعون حربًا واسعة النطاق محتملة في أوروبا في غضون فترة زمنية قصيرة جدًا - ثلاث أو أربع سنوات".