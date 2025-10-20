وفاة معتمر كوردي عن 87 عاماً في المشاعر المقدسة.. ومن المقرر دفنه في المدينة المنورة

منذ 18 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- توفي بعد ظهر اليوم الاثنين 20 تشرين الأول/أكتوبر 2025، المعتمر الكوردي حمادي علي محمد في المملكة العربية السعودية.

وأفاد المتحدث باسم المديرية العامة للحج والعمرة في إقليم كوردستان، كاروان ستوني، أن الفقيد البالغ من العمر 87 عاماً، كان من سكان ناحية بشيريان التابعة لقضاء بردرش.

مشيراً إلى أنه توفي في المدينة المنورة، حيث تقرر أن يُدفن هناك.

وأوضح ستوني أن المديرية العامة للحج والعمرة تتابع الموضوع بشكل مباشر مع شركات الحج والعمرة التي تنظم رحلات المعتمرين من إقليم كوردستان.

مبيناً أن تلك الشركات أبدت تعاوناً كاملاً واستعداداً لتقديم جميع التسهيلات اللازمة في المدينة المنورة.

وأضاف المتحدث: لقد أوصينا الشركة التي كان الفقيد يؤدي من خلالها مناسك العمرة بإنهاء جميع الإجراءات بأسرع وقت ممكن، تمهيداً لدفنه في المدينة المنورة".

وتابع ستوني أن المديرية العامة للحج والعمرة ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية تقدمان أحر التعازي والمواساة إلى ذوي الفقيد، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

وفي سياق متصل، أشار ستوني إلى أن الفقيد هو المعتمر الكوردي الحادي عشر الذي يتوفى في السعودية منذ بداية العام الحالي.