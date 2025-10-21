انطلاق مهرجان المنتجات المحلية الثالث في زاخو

منذ 35 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- انطلقت في مدينة زاخو فعاليات مهرجان المنتجات المحلية الثالث، الذي يسلط الضوء بشكل خاص على منتجات الرمان والعسل. وقد شهد المهرجان مشاركة واسعة من المزارعين والمنتجين المحليين، حيث عرض 32 مزارعًا ومربي نحل أكثر من 60 طنًا من الرمان والعسل المحلي.

وقد أعرب المشاركون عن سعادتهم بهذه المبادرة التي تدعم المنتج المحلي، حيث صرح محسن حسين، وهو مزارع مشارك في المهرجان، بأن هذه الفعاليات مهمة جدًا للمواطنين والمزارعين على حد سواء، إذ تتيح لهم عرض منتجاتهم وتسويقها. وأضاف وليد أرمشتي، وهو مزارع يشارك للمرة الثالثة، أنه يعرض حوالي أربعة أطنان من أنواع الرمان المختلفة، بما في ذلك الحامض والحلو.

من جانبه، أوضح أيمن خالد، وهو مربي نحل، أنه يشارك في المهرجان من خلال عرض أنواع مختلفة من العسل، مشيرًا إلى أن المهرجان يعد فرصة لإظهار جودة المنتجات المحلية. كما أكد مسعود علي، وهو مشارك آخر، على أهمية المهرجان في دعم مربي النحل في منطقة زاخو.

وأشار المشرف على إدارة منطقة زاخو المستقلة، كوهدار شيخو، إلى أن شركة "كافين كروب" ستقوم بشراء جميع كميات الرمان المعروضة من المزارعين في إطار دعم حكومي للمنتج المحلي، وسيتم تغليفها وطرحها في الأسواق.

يُذكر أن المهرجان سيستمر لمدة يومين في ساحة جسر دلال الأثري، ويستقبل الزوار من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الثانية عشرة ليلًا، بهدف جذب السياح والمقيمين في المنطقة. ومن المتوقع أن يتم بيع أكثر من 40 طنًا من الرمان ومئات الكيلوغرامات من العسل خلال فترة المهرجان.