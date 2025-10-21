فلاحو الصخرية بين مطرقة الانتخابات وسندان قرارات المصادرة

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- يواجه عشرات الفلاحين في مقاطعة الصخرية بمحافظة ذي قار خطر فقدان أراضيهم الزراعية التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم منذ أكثر من قرن، بعد صدور قرارات محلية تهدف إلى تحويل تلك الأراضي إلى قطع سكنية، في خطوة يصفها الأهالي بأنها جزء من حملة انتخابية تسعى لتحقيق مكاسب سياسية على حساب قوت المزارعين.

احتجاجات غاضبة: الأرض شرف وعيش

نظّم الفلاحون وقفة احتجاجية أمام الدوائر المحلية، عبّروا خلالها عن رفضهم القاطع لهذه القرارات، مؤكدين امتلاكهم سندات ملكية رسمية وعقودًا زراعية تثبت حقهم في الأرض التي تعدّ مصدر رزقهم الوحيد.

ورفع المحتجون لافتات تطالب المرجعيات الدينية ورئاسة الوزراء بالتدخل الفوري لإيقاف ما وصفوه بـ"محاولات الاستيلاء غير القانونية" على أراضيهم.

قال رعد عبد علي، أحد المزارعين المشاركين في الاحتجاج، لمراسل كوردستان24:

"هذه أرضنا ورثناها أباً عن جد، ونعيش عليها منذ أجيال. لا نملك رواتب أو وظائف، ومصدر رزقنا الوحيد هو هذه الأرض."

أما خليل الغالبي، وهو فلاح آخر، فأكد:

"نطالب رئيس الوزراء بالتدخل العاجل، فآلاف العوائل تعيش على هذه الأراضي. لا تجبرونا على مقاطعة الانتخابات، نحن نريد المشاركة ولكن لن نسمح بسلب حقوقنا."

اتهامات باستغلال انتخابي

من جهته، أوضح عبد الرزاق عبد المحسن، شيخ عشيرة آل حروش، أن "بعض المرشحين يستخدمون نفوذهم لإصدار قرارات تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية بهدف استخدامها كورقة ضغط انتخابية ومساومة للناخبين، في تجاهل تام لحقوق الملاك الأصليين وتاريخهم الطويل في المنطقة."

بين وعود السياسة وواقع الفلاحين

يقف فلاحو الصخرية اليوم أمام واقع مرير، بين وعود انتخابية لا تجد طريقها للتنفيذ، وقرارات تهدد وجودهم ومصدر رزقهم. ويؤكد المحتجون أن معركتهم ليست فقط من أجل الأرض، بل من أجل كرامتهم وتاريخهم الزراعي الممتد لعقود، مطالبين الحكومة بإنصافهم واحترام حقوقهم المشروعة.



تقرير: حيدر حنون – كوردستان24 – ذي قار