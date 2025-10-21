زيلينسكي وقادة أوروبيون: خط الجبهة بين الروس والأوكرانيين يجب أن يكون "أساسا" لمفاوضات السلام

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- رأى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة دول أوروبية منها فرنسا وبريطانيا وألمانيا أن خط الجبهة الحالي بين القوات الروسية والأوكرانية يجب أن يكون "أساسا" لمفاوضات السلام.

ويسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتأدية دور وساطة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب المتواصلة منذ ثلاث سنوات ونصف سنة والتي أشعلها الغزو الروسي في 2022. ودعا الأسبوع الماضي موسكو وكييف إلى وقف المعارك بعد محادثات أجراها مع الجانبين.

وكتب القادة في بيان مشترك "ندعم بقوة موقف الرئيس ترامب بشأن ضرورة وقف القتال فورا وأن يكون خط الاشتباك الحالي أساسا للمفاوضات".

وشددوا على "التمسّك بالمبدأ القائم على عدم تعديل حدود دولية بالقوة" متعهدين مواصلة دعمهم لأوكرانيا حتى تبقى كييف "بأقوى موقع ممكن قبل وقف إطلاق النار وخلاله وبعده".

وحمل البيان توقيع كل من زيلينسكي ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى جانب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. كما وقعه قادة كل من الدنمارك وفنلندا والنروج وبولندا.

ويتوقع أن يوحّد قادة بلدان الاتحاد الأوروبي صفوفهم دعما لأوكرانيا أثناء قمة في بروكسل الخميس، يليها اجتماع للقادة الأوروبيين في لندن الجمعة لبحث الخطوات التالية لمساعدة كييف.

وأعلن ترامب نيته عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست خلال الأسابيع المقبلة، لكن لم يتضح إن كان زيلينسكي سيحضر.

وأضاف بيان القادة الأوروبيين وأوكرانيا الثلاثاء "علينا تكثيف الضغط على الاقتصاد وقطاع الدفاع الروسيين إلى أن يصبح بوتين جاهزا للسلام".

ويبحث الاتحاد الأوروبي في إمكان تقديم قرض جديد لأوكرانيا بقيمة 140 مليار يورو (163 مليار دولار) مموّل من أصول المصرف المركزي الروسي المجمّدة، وهو أمر سيتم بحثه أثناء قمة الخميس في بروكسل.

