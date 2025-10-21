مسؤول إماراتي: نسعى لتعزيز علاقاتنا مع إقليم كوردستان وتوسيع آفاق التعاون المؤسسي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أكد عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام مكتب التنسيق في مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن بلاده تسعى إلى تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع إقليم كوردستان، وتوسيع مجالات التعاون المشترك في مختلف القطاعات الإدارية والتنموية، مشيراً إلى أن التجربة الإماراتية في الإدارة الحكومية أصبحت نموذجاً يُحتذى به في المنطقة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها لوتاه خلال ملتقى تبادل الخبرات بين حكومة إقليم كوردستان ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذي شهد حضوراً رفيع المستوى من مسؤولي الجانبين.

وقال لوتاه في كلمته:

"بدأت قصة عملنا المشترك من جرأة الأمل بغدٍ أفضل، ومن الإيمان بروح الشراكة القوية والمستدامة بين حكومة إقليم كوردستان ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شراكة قائمة على تبادل الخبرات وبناء القدرات وتطوير الأداء الحكومي بما يخدم المواطنين في كلا الجانبين."

وأضاف أن زيارة وفد حكومة الإقليم الأخيرة إلى دولة الإمارات، والتي جاءت برئاسة وحدة شؤون الخليج في مكتب رئيس الوزراء، منحت العلاقات الثنائية زخماً متجدداً وأسفرت عن تجديد مذكرة التفاهم بين الطرفين، مما فتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات التنمية والإدارة الحديثة.

وأشار لوتاه إلى أن هذه المذكرة أسهمت في إطلاق أربعة مشاريع استراتيجية داخل حكومة إقليم كوردستان، هي:

وحدة الخدمات الحكومية،

وحدة الأداء الحكومي،

وحدة الاستشراف والتنبؤ،

المنصة القانونية الشاملة التي تجمع القوانين والتعليمات الحكومية.

وأوضح أن دولة الإمارات تدعم هذه المبادرات من خلال برامج لبناء القدرات وتبادل الخبرات، مؤكداً أن "ما يجمعنا ليس مجرد اتفاقيات، بل رؤية مشتركة للإصلاح والتحديث المؤسسي".

وأشار إلى أن الملتقى يمثل مرحلة جديدة من التعاون الثنائي، من خلال مناقشة تسعة محاور أساسية تهدف إلى رسم خارطة طريق واضحة للعمل المشترك في العام المقبل، مؤكداً أن النقاشات الجارية "ليست شكلية، بل عميقة ومثمرة وستسهم في صياغة أجندة الحكومة القادمة في إقليم كوردستان".

وفي ختام كلمته، عبّر عبدالله ناصر لوتاه عن شكره وتقديره لحكومة إقليم كوردستان على روح التعاون والشراكة، مشيداً بقيادة رئيس حكومة الإقليم السيد مسرور بارزاني، ومؤكداً أن الإمارات ستواصل دعمها لمسيرة الإصلاح والتطوير الإداري في كوردستان، بما يعزز مكانتها كمنطقة مزدهرة ومتقدمة في مجالات الحوكمة والخدمات العامة.