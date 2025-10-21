رئيس إقليم كوردستان يستقبل رئيس أركان الجيش العراقي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- دعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء 21 تشرين الأول 2025، اقليم كوردستان وباقي انحاء العراق كافة الى دعم ومساندة التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.

وجاء ذلك خلال لقائه الفريق الأول الركن عبد الأمير رشيد يار الله، رئيس أركان الجيش العراقي، والوفد المرافق له الذي ضم عدداً من كبار الضباط العسكريين والأمنيين العراقيين.

ووفقا لبيان صادر عن رئاسة الاقليم، حضر الاجتماع أيضاً رئيس أركان قوات البيشمركة، وعدد من مسؤولي وزارة البيشمركة.

وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة بالتعاون مع التحالف الدولي، إلى جانب مناقشة العلاقات العسكرية والأمنية بين العراق والولايات المتحدة في إطار الاتفاق الأمني الثنائي بين البلدين، إضافة إلى التهديدات الإرهابية والأوضاع في سوريا".

وتابع: أن الجانبين اتفقا على أن تنظيم داعش ما يزال يشكل تهديداً حقيقياً وخطراً على أمن واستقرار العراق وسوريا.

وفي هذا السياق، أكد نيجيرفان بارزاني مجدداً أن العراق وإقليم كوردستان ما زالا بحاجة إلى دعم ومساندة التحالف الدولي في مواجهة خطر الإرهاب ضمن الإطار الأمني القائم بين الجانبين.