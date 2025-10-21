رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان: شراكتنا مع الإمارات تجسد رؤية الإصلاح والتطوير الإداري في الإقليم

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان أوميد صباح أن الشراكة المتنامية بين حكومة الإقليم ودولة الإمارات العربية المتحدة تمثل نموذجًا متقدمًا في التعاون المؤسسي وبناء القدرات الحكومية، مشيرًا إلى أن هذه العلاقة أثمرت عن إطلاق مشاريع استراتيجية نوعية تهدف إلى تعزيز الأداء الحكومي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها صباح خلال ملتقى تبادل الخبرات بين حكومة إقليم كوردستان ودولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يُعدّ فصلًا جديدًا في مسيرة التعاون بين الجانبين.

وقال صباح في كلمته:

"بدأت قصة نجاحنا المشتركة من جرأة الأمل بغدٍ أفضل، ومن الإيمان بروح الشراكة القوية والمستدامة بين حكومتي إقليم كوردستان ودولة الإمارات العربية المتحدة. لقد منحت زيارتنا الأخيرة إلى الإمارات زخمًا جديدًا للعلاقات الثنائية وأسفرت عن تجديد مذكرة التفاهم بين الطرفين، ما فتح آفاقًا أوسع للتعاون."

وأشار إلى أن حكومة الإقليم، وبدعم مباشر من القيادة الإماراتية، شرعت منذ نهاية العام الماضي في تنفيذ أربع مشاريع استراتيجية داخل الهيكل الحكومي، وهي:

إنشاء وحدة الخدمات الحكومية،

إنشاء وحدة الأداء الحكومي،

إنشاء وحدة الاستشراف والتنبؤ،

إنشاء منصة قانونية موحدة تضم جميع القوانين والتعليمات.

وأوضح رئيس الديوان أن هذه المشاريع لم تكن لتتحقق لولا الدعم المستمر من حكومة الإمارات، قائلاً:

"لقد تعلمنا منكم واستلهمنا منكم تجربة الريادة والتميّز في الأداء الحكومي لخدمة مواطنينا."

كما ثمّن صباح دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، مثمّناً مواقفهما الثابتة في دعم حكومة إقليم كوردستان وفتح آفاق التعاون الدائم معها.

وأضاف أن الملتقى الحالي يفتح الباب أمام تسعة محاور رئيسية ستشكل أساس خارطة الطريق للتعاون في العام المقبل، موضحًا أن هذه النقاشات لن تكون شكلية، بل ستسهم مباشرة في صياغة أجندة الحكومة القادمة في الإقليم بما يتماشى مع برامج الإصلاح والتطوير الإداري.

وختم صباح كلمته بدعوة المشاركين إلى خوض النقاشات بروح من الجدية والرؤية المستقبلية، مؤكدًا أن هذه التجربة المشتركة تمثل خطوة راسخة في بناء إدارة حديثة وكفوءة تواكب متطلبات المرحلة القادمة.