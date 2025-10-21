نيكولا ساركوزي يدخل السجن في سابقة لرئيس فرنسي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أدخل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الثلاثاء سجن لاسانتيه الباريسي بعد شهر تقريبا على صدور حكم بسجنه خمس سنوات لإدانته بالحصول على تمويل غير قانوني من ليبيا لحملته الانتخابية، في سابقة في تاريخ البلاد الحديث.

ولم يسبق أن دخل أي رئيس دولة في الاتحاد الأوروبي إلى السجن فيما أمضى البرازيلي لولا دا سيلفا والجنوب إفريقي جايكوب زوما فترات وراء القضبان بعد مغادرتهما السلطة.

ووصل ساركوزي البالغ 70 عاما إلى سجن لاسانتيه في جنوب باريس صباح الثلاثاء وقد هتف سجناء من زنزانتهم "أهلا بك ساركوزي!".

وكان ساركوزي غادر برفقة زوجته كارلا بروني مقر إقامته في حي راق في غرب باريس حيث تجمع انصار له هتفوا "افرجوا عن نيكولا".

وحُكم على ساركوزي الذي كان رئيسا لفرنسا بين العامين 2007 و2012، في أواخر أيلول/سبتمبر بالسجن خمس سنوات بعدما دين بالسماح لأقرب معاونَين له حين كان وزيرا للداخلية هما بريس أورتوفو وكلود غيان بالتواصل مع الزعيم الليبي السابق معمر القذافي للحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية. ولم يتلق في النهاية هذا التمويل.

وعقد غيان وأورتوفو في هذا السياق في نهاية 2005 اجتماعات مع عبد الله السنوسي مدير الاستخبارات الليبية المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة غيابيا في فرنسا لدوره في الاعتداء على طائرة "دي سي-10" التابعة لشركة "يوتا" الفرنسية عام 1989 والذي أودى ب170 شخصا بينهم 54 فرنسيا.

وجدد ساركوزي التأكيد عبر أكس الثلاثاء "لا يُسجن رئيس سابق للجمهورية، بل شخص بريء".

- طلب إخلاء سبيل -

وأثار القضاة في 25 أيلول/سبتمبر الذهول في قاعة المحاكمة بإصدارهم أمرا بإيداعه السجن بالتزامن مع حكم إدانته بـ "التآمر الجنائي"، بدون انتظار محاكمة الاستئناف.

وتذرعوا بـ"خطورة الوقائع الاستثنائية" ليحددوا للرئيس السابق مهلة قصيرة فقط لترتيب أوضاعه قبل دخوله السجن.

وإن كانت المحكمة أقرت بأنه لم يتم التثبت من وصول أموال في نهاية المطاف إلى صناديق حملة ساركوزي، إلا أنها أفادت في الحكم بأن التحقيق كشف عن حركة أموال انطلاقا من ليبيا "بهدف تمويل" الحملة.

وقال محاموه الثلاثاء إن ساركوزي تقدم بطلب للافراج عنه فورا بعد دخوله السجن.

وسيكون أمام محكمة الاستئناف شهران للنظر في طلب الإفراج الموقت عن ساركوزي، لكن من المتوقع أن تعقد الجلسة بشكل أسرع.

وفي انتظار إفراج محتمل، سيواجه ساركوزي العزلة إذ ينص نظام الحبس الانفرادي على نزهة واحدة في اليوم في باحة صغيرة لا تتجاوز مساحتها بضعة أمتار مربعة، مع إمكان وصوله إلى واحدة من قاعات الرياضة الثلاث في السجن أو إلى القاعة المستخدمة كمكتبة.

وخلال تنقلاته للذهاب مثلا إلى غرفة الزيارات أو لمعاينة طبيب، سيكون برفقة حارس واحد على الأقل وستفرض إجراءات معروفة بـ"الحجب" لمنع أي تواصل مع سجناء آخرين.

- دعم معسكره -

وتلقى ساركوزي الذي يعتبر شخصية مرجعية في اليمين الفرنسي ويستشيره قادته بانتظام، دعم معسكره.

وقد زار الجمعة قصر الاليزبه حيث استقبله إيمانويل ماكرون الذي صرح أن هذا اللقاء "طبيعي على الصعيد الإنساني".

وقال وزير العدل جيرالرد دارمانان وهو مقرب من الرئيس السابق إنه سيزوره في السجن معربا عن قلقه من "الجوانب الأمنية" خلال سجنه.

AFP