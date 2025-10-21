إصابة عضو مجلس محافظة بابل بنوبة قلبية إثر مشادة داخل المجلس

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أفادت مصادر محلية في محافظة بابل، اليوم الثلاثاء، بأن عضو مجلس المحافظة محمد المنصوري تعرّض إلى نوبة قلبية عقب مشادة كلامية مع رئيس المجلس أسعد المسلماوي أثناء إحدى الجلسات.

وأظهرت صور تداولتها منصات محلية في بابل، نقل المنصوري إلى المستشفى على كرسي متحرك، بينما ظهر في لقطات أخرى داخل المستشفى أثناء تلقيه الرعاية الطبية من قبل الأطباء.

ووفقًا للمصادر، فإن الحادثة وقعت بعد شجار حاد داخل أروقة المجلس، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ، نُقل على إثره إلى أحد مستشفيات المحافظة لتلقي العلاج اللازم.

ولم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية من مجلس محافظة بابل بشأن تفاصيل الحادثة أو الوضع الصحي للمنصوري.