إيران تنفذ حكم الإعدام برجل دين بالتجسس لإسرائيل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- نفّذت إيران حكم الإعدام بحق رجل دين بالتجسس لإسرائيل، بحسب ما نقلت السبت وكالة "ميزان أونلاين" التابعة للسلطة القضائية.

وقالت الوكالة، نُفّذ حُكم الإعدام بحقّ عقيل كشاورز المدان بالتجسس لصالح إسرائيل، والتواصل والتعاون معها، والتقاط صور لمواقع عسكرية وأمنية، بعد المصادقة على الحكم من المحكمة العليا وبعد استكمال الإجراءات القانونية.

وذكرت الوكالة أن الرجل أوقف بين نيسان/أبريل وأيار/مايو من العام 2025 في شمال غرب إيران.

ومنذ اندلاع الحرب التي استمرت 12 يوما بين إيران وإسرائيل في حزيران/يونيو، توعّدت طهران بإجراء محاكمات سريعة للموقوفين بتهم التعامل مع إسرائيل، وأعلنت توقيف عدد من الأشخاص وإعدام عشرة على الأقلّ دانتهم بهذه التهمة، وفق ما نقلته فرانس برس.

في تشرين الأول/أكتوبر شددت طهران العقوبات المفروضة على المتهمين بالتجسس لإسرائيل أو الولايات المتحدة أو حكومات أخرى أو كيانات تُعتبر معادية للجمهورية الإسلامية، وباتت تحكم عليهم بـ"مصادرة كل الأصول (..) والإعدام".

ولم تكن القوانين قبل ذلك تذكر أي دولة بعينها في قضايا التجسس، ولم تكن العقوبة الإعدام بالضرورة.