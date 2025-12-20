خبير أمني يحذّر: عودة داعش في سوريا تهديد مباشر لأمن العراق

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قال الخبير العسكري والاستراتيجي الأردني نضال أبو زيد إن التحركات العسكرية الأخيرة ضد بقايا تنظيم داعش في سوريا تحمل دلالات خطيرة.

مؤكداً أن التهديد لا يقتصر على سوريا أو الأردن، بل يشمل العراق بشكل مباشر.

وأوضح أبو زيد، في تصريحات صحفية تابعتها كوردستان24، أن العملية العسكرية المشتركة التي انطلقت ضد فلول داعش، والمعروفة باسم “هوك آي سترايك” (Hawkeye Strike – عين الصقر)، كانت متوقعة بعد هجوم 13 كانون الأول/ديسمبر الذي أدى إلى مقتل جنديين أميركيين ومترجم مدني.

مشيراً إلى أن التنظيم أعاد تنظيم صفوفه في البادية السورية، لا سيما في مناطق الثريا والسخنة وشرق تدمر.

وبيّن أن تنظيم داعش استغل انهيار الجيش السوري السابق لإعادة تسليح نفسه، ما شكّل تهديداً متزايداً لدول الجوار، وعلى رأسها العراق.

لافتاً إلى أن المثلث الحدودي الأردني–السوري–العراقي تحوّل في فترات سابقة إلى بؤرة تحرك ورصد للتنظيم.

وأكد أبو زيد أن العراق يبقى ضمن دائرة الاستهداف المباشر لداعش، وهو ما يفسر مشاركة قوات عراقية في العمليات المشتركة، بما في ذلك تنفيذ إنزال جوي، إلى جانب مقاتلات أردنية وأميركية ومروحيات هجومية ومدفعية ثقيلة، في إطار ضرب القدرات اللوجستية والعسكرية للتنظيم.

وأشار إلى أن اجتماع “خماسية عمّان” الذي عُقد في آذار/مارس 2024 بشأن سوريا، شدد على أهمية إنشاء غرفة عمليات مشتركة لضمان الاستقرار.

معتبراً أن هذا التنسيق الإقليمي يعكس إدراكاً متزايداً بأن أي عودة لنشاط داعش في سوريا ستنعكس تهديداً أمنياً مباشراً على العراق والمنطقة ككل.