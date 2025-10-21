غيث التميمي: وجود إقليم كوردستان هو ما منح الكورد مكانتهم كشركاء في الحكم

منذ 44 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- قال السياسي العراقي غيث التميمي إنَّ السبب الوحيد الذي جعل الكورد يُعاملون كشركاء في الحكم داخل العراق هو وجود إقليم كوردستان واستقلاله الإداري والأمني والسياسي.

وأوضح التميمي في منشورٍ له على صفحته في “فيسبوك” أنَّه لولا وجود الإقليم، لكان الكورد عوملوا كخدمٍ أو عبيد – بل أسوأ من ذلك.

مشيرًا إلى أنَّ التعامل معهم كان سيشبه ما يعانيه سكان بعض المحافظات الجنوبية كالديوانية والسماوة وجرف الصخر.

وأضاف التميمي أنَّ “أي إنسان كوردي حرّ يجب ألا يقبل أي تهاون في حماية سيادة واستقلال وأمن إقليم كوردستان”.

مؤكّدًا في الوقت نفسه أنَّ “كل عراقية وعراقي يؤمن بالمواطنة الشاملة مُلزم بالدفاع عن استمرار تفوّق ونجاح واستقلال الإقليم”.

وختم بالقول إنَّ على بقية المحافظات العراقية، ولا سيما البصرة ونينوى والأنبار، أن تستفيد من تجربة كوردستان وتعمل على استنساخها “لضمان كرامة المواطنين والمدن العراقية كافة”