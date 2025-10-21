وزير الخارجية الأميركي يحثُّ السوداني على نزع سلاح الفصائل الموالية لإيران

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أجرى وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، مساء الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أكد خلاله ضرورة الإسراع في نزع سلاح الفصائل المسلحة الموالية لإيران داخل العراق.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الأميركية، بحث روبيو مع السوداني جهود إتمام عدد من الصفقات التجارية الأميركية في العراق.

مشدداً على أن استمرار نشاط المليشيات المدعومة من طهران يقوض سيادة البلاد.

وقال روبيو إن "المليشيات المدعومة من إيران في العراق تهدد حياة وأعمال الأميركيين والعراقيين على حد سواء، وتنهب الموارد العراقية لصالح طهران".

مؤكداً أن واشنطن ترى في نزع سلاح تلك الفصائل خطوة أساسية لحماية الاستقرار الداخلي.

وفي ختام المكالمة، جدد وزير الخارجية الأميركي التزام بلاده بالعمل الوثيق مع الحكومة الاتحادية لتعزيز المصالح المشتركة بين الجانبين.