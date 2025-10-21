وزير داخلية كوردستان يبحث في طهران تنفيذ الاتفاق الأمني بين العراق وإيران
أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الداخلية في إقليم كوردستان، ريبر أحمد، أنه أجرى اليوم الثلاثاء (21 تشرين الأول/أكتوبر 2025) مباحثات في طهران مع علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، تناولت سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك بين الجانبين.
وكتب أحمد في منشور على منصة إكس أن اللقاء جاء في إطار زيارته الرسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، موضحًا أن الجانبين بحثا متابعة تنفيذ الاتفاق الأمني الموقّع بين العراق وإيران.
وأضاف وزير الداخلية أن الوفد التقى كذلك بوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، وناقش معه تطوير العلاقات الثنائية، ودعم استقرار المنطقة، وآليات تطبيق الاتفاق الأمني بين بغداد وطهران.
Continuing our official visit to the Islamic Republic of Iran, we met with Foreign Minister Mr. Abbas Araghchi to discuss enhancing bilateral relations, regional stability, and Iraq-Iran security agreement. pic.twitter.com/eME8QS8Fka— Rêber Ahmed (@RayberAhmed)
As part of the official visit to the Islamic Republic of #Iran, we met today with Mr. Ali Larijani, Secretary of Iran’s Supreme National Security Council, discussing strengthening joint security cooperation and following up on the implementation of the security agreement between… pic.twitter.com/svV9rDPBcT— Rêber Ahmed (@RayberAhmed) October 20, 2025