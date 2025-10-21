أفندي: التحوّل الرقمي في كوردستان تجربة ناجحة تبهر الوفد الإماراتي

منذ 30 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس دائرة تكنولوجيا المعلومات في حكومة إقليم كوردستان، هيوا أفندي، أن أكثر من مليونين ومئتي ألف شخص في إقليم كوردستان يمتلكون هوية رقمية.

وخلال مقابلةٍ على شاشة كوردستان24، أكّد أفندي: في استراتيجيتنا الرقمية نراقب الدول الأكثر تقدماً، ولا نقارن أنفسنا بالعراق.

وقال: من دون دعم مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، لا يمكن تحقيق التقدم الرقمي.

موضحاً أن التحول الرقمي في إقليم كوردستان بدأ فعلياً بعد عام 2019 مع تشكيل الكابينة التاسعة برئاسة مسرور بارزاني.

وبشأن الاستراتيجية الرقمية للعراق قال: ليست هناك استراتيجية رقمية واضحة لدى الحكومة العراقية.

أما بخصوص الوفد الإماراتي، فقد صرّح أفندي بأن المسؤولين الإماراتيين أُعجبوا بالتطور الرقمي في إقليم كوردستان، مشيرين إلى أن الإقليم يتقدم على العراق رقمياً بما لا يقل عن عشر سنوات.

وأوضح أن التواصل بين الوزارات، ومجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء أصبح الآن اتصالاً رقمياً كاملاً، وأن هذا النظام اكتمل ويُستخدم حالياً كتجربة عملية.

وأضاف: هذا النظام يعتمد على استجابة المسؤولين الذين يديرون المؤسسات، ومع توجيهاتنا، إذا كانت هناك استجابة جادة، يمكن إكمال العملية خلال ثلاثة أشهر.

وفي ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، قال أفندي: الذكاء الاصطناعي اليوم يُعد نعمة، لكن عندما يبدأ بالسيطرة على الجوانب المهمة من الحياة، عندها سنواجه المشكلات.

وتابع: الذكاء الاصطناعي يتغلغل في معظم المجالات، ومن الضروري أن يواكب الإنسان هذا التقدم التكنولوجي، فقد أصبح قوة عاتية، فإما أن يعتلي الإنسان هذه القوة ويوجهها، أو أنها هي التي ستتحكم به وتطيح به.

وفدٌ إماراتي في أربيل:

اليوم الثلاثاء، استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وفداً من دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية وتبادل الخبرات، ممثلاً عن مكتب رئاسة الوزراء ومكتب تبادل الخبرات الحكومية.

وضمّ الوفد عدداً من كبار المسؤولين من مكتب رئاسة الوزراء الإماراتي، ووزارات شؤون مجلس الوزراء، والتغير المناخي والبيئة، والاتصالات والحكومة الرقمية، والصحة والوقاية.

وعقد مسؤولون من الجانبين تسع جلسات نقاشية موسعة، جرى خلالها بحث مجالات متعددة للتعاون المشترك، شملت: الاستراتيجية، والرقمنة الحكومية، واستشراف المستقبل، والاستثمار والاقتصاد، والرعاية الصحية، وتغير المناخ، والخدمات اللوجستية، والطيران، وبناء القدرات، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين حكومة الإقليم ودولة الإمارات.

وخلال المناقشات، استعرض الطرفان فرص تعزيز التعاون الثنائي، وأعلنا عن أكثر من 30 مبادرة تهدف إلى نقل الخبرات الإماراتية إلى إقليم كوردستان. ومن بين أبرز هذه المبادرات:

• نظام إدارة الأداء الحكومي: الذي سيوفر لحكومة الإقليم لوحة معلومات مركزية لمتابعة التقدم في مختلف الوزارات، وتحسين اتخاذ القرار، وضمان الشفافية والمساءلة.

• مبادرة “مبرمجو كوردستان”: وتهدف إلى تدريب نحو 30 ألف شاب وشابة في مجالات البرمجة، والذكاء الاصطناعي، ومحو الأمية الرقمية، بما يسهم في تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال والمبتكرين في كوردستان.