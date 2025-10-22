الداخلية الاتحادية تضبط 370 كغم من المخدرات

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء 22 تشرين الأول 2025، عن تنفيذ عملية نوعية بالتنسيق مع السلطات السورية، أسفرت عن ضبط 370 كغم من المواد المخدرة وإلقاء القبض على عدد من المطلوبين دولياً.

وذكر بيان للوزارة، أن "المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نفذت عملية نوعية بالتنسيق المباشر مع إدارة مكافحة المخدرات في الجمهورية العربية السورية، حيث انتقلت إحدى مفارز المديرية إلى الأراضي السورية، وتمكنت من خلال التنسيق الميداني والاستخباري المشترك من ضبط (370) كيلوغراماً من المواد المخدرة".

وتابع، "كما أن العملية أسفرت أيضاً عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين المطلوبين دولياً الذين يشكلون جزءاً من شبكات التهريب العابر للحدود".

وأضاف البيان، أن "هذه العملية تأتي امتداداً لسلسلة من الجهود الدولية المشتركة التي تنفذها المديرية العامة بالتعاون مع الدول المجاورة، في إطار التنسيق الأمني والاستخباري المستمر لمواجهة هذه الآفة الخطيرة".