داخلية كوردستان تعلن عدم تسجيل أي خرق أمني خلال الحملة الانتخابية في الإقليم

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- قال المدير العام لديوان وزارة الداخلية، بحكومة إقليم كوردستان، هيمن ميراني: تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مراكز الاقتراع، وحتى الآن لم يتم تسجيل أي خرق أمني بارز في مراكز الاقتراع.

وأضاف ميراني لمراسل كوردستان24 حول الاستعدادات الأمنية لوزارة الداخلية من أجل حماية مراكز الانتخابات والتصويت في المناطق الكوردستانية، خارج إدارة الإقليم الذين يقيمون في إقليم كوردستان ويتوجهون للتصويت في مناطقهم الأصلية: تم اتخاذ جميع الاستعدادات الضرورية، وتم توفير كافة التسهيلات للمواطنين في مداخل المدن وجميع المراكز.

وتابع: حتى الآن لم يتم تسجيل أي خرق أمني في الحملات الانتخابية، وفي الوقت نفسه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مراكز التصويت.

وكانت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، أشارت في بيان إلى أن وفداً أمنياً رفيع المستوى من الحكومة الاتحادية العراقية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات زار وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان.

وأوضحت داخلية كوردستان أن هدف الاجتماع كان متابعة الاستعدادات الأمنية لإجراء الانتخابات، وتلبية الاحتياجات، والتنسيق الأمني بين الحكومتين الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان.

كما أشارت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان إلى أن الوفد العراقي أعرب عن ارتياحه للاستعدادات الأمنية الكاملة واستقرار الأوضاع الأمنية في إقليم كردستان، إجراء التحضيرات بأفضل شكل.

وقد تقرر إجراء الانتخابات العامة للبرلمان العراقي في 11 تشرين الثاني 2025