زيلينسكي يزور السويد الأربعاء في إطار اتفاق حول الأسلحة

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- يتوجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى السويد الأربعاء حيث سيعلن البلدان اتفاقا ل"تصدير" أسلحة، على ما أفادت الحكومة السويدية في بيان.

ويلتقي زيلينسكي ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في مدينة لينكوبينغ المقر العام لشركة "ساب" لصناعات الدفاع التي تنتج طائرات "غريبن" المطاردة.

وأضافت الحكومة "في ختام اللقاء، يعقد كريسترسون وزيلينسكي مؤتمرا صحافيا مشتركا للقيام بإعلان في مجالات صادرات الدفاع" وسيكون عند الساعة الأولى بعد الظهر بتوقيت غرينتش.

وكتب كريسترسون على منصة إكس "وجود أوكرانيا قوية وقادرة يمثل أولوية رئيسية بالنسبة إلى السويد، وسنواصل الحرص على أن تكون أوكرانيا قادرة على الرد على العدوان الروسي".

والعام الماضي، علّقت السويد خططها لإرسال مقاتلات من طراز غريبن إلى أوكرانيا، ردا على طلب من الدول الشريكة لإعطاء الأولوية لطائرات إف-16 الأميركية.

AFP