إغلاق معمل غير قانوني لإنتاج زيت زيتون مغشوش في أربيل

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية أسايش أربيل بالتعاون مع شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وبتنسيق مع مديرية الرقابة التجارية، عن إغلاق معمل غير مرخّص بأربيل كان ينتج زيت زيتون مغشوش.

وبحسب متابعة خاصة من كوردستان24، فإن المعمل كان يقوم بمزج الزيت النباتي مع الألوان والعطور الصناعية وبيعه على أنه زيت زيتون طبيعي.

وكان يُسوَّق المنتج باسم “زيت زيتون أبو حسين – شقلاوة”، مع الإشارة إلى تاريخ إنتاج وهمي يعود إلى عام 1964، بهدف تضليل المستهلكين.

وقال مدير الرقابة التجارية في أربيل، هوگر علي، في تصريح لكوردستان24: المعمل لم يكن مسجّلًا رسميًا، بل مجرد مكان يُستخدم لإنتاج الزيت المغشوش، وقد تم إغلاقه فورًا بعد التأكد من مخالفته للقانون.

وأشار إلى أن فرق الرقابة التجارية داهمت أيضًا موقعًا آخر داخل أربيل كان يُباع فيه المنتج غير الصالح للاستهلاك البشري، في منطقة طريق كويه.

وحذّر علي المواطنين من استخدام الزيت المغشوش المعروض في الأسواق.

داعيًا من اشترى المنتج إلى إعادته مع الفاتورة لاسترجاع المبلغ، مؤكدًا أن السلطات ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي جهة تروّج أو تبيع هذا الزيت المغشوش.