مشروع مياه قوشتبة.. شريان الحياة الذي يروي عطش 240 ألف مواطن لعشرين عامًا قادمة

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- على بعد 62 كيلومترًا من بلدة قوشتبة، يتواصل العمل بوتيرة متسارعة في مشروع مياه قوشتبة، أحد أبرز المشاريع الخدمية الاستراتيجية لحكومة إقليم كوردستان، والمصمم لمعالجة أزمة شح المياه التي عانت منها المنطقة لسنوات طويلة.

يقع الجزء الأول من المشروع على نهر الزاب الصغير، حيث يتم نقل المياه مباشرة إلى محطات التنقية، تمهيدًا لضخها إلى مناطق متفرقة. ويُعد المشروع بمثابة نقطة تحول تنموية في مجال البنية التحتية والخدمات الأساسية للمواطنين.

تفاصيل المشروع ومسار التنفيذ

بحسب أري سليم، مدير ماء قوشتبة، الذي تحدث لكوردستان24،

"تم تركيب المضخات بالكامل، وبعد الانتهاء من أعمال التنقية، ستُضخ المياه إلى خزان في قرية آزيان، ثم إلى كاني بزرة، وصولًا إلى خزان بسعة 10 آلاف متر مكعب، ومن هناك تُوزع المياه بالجاذبية إلى قوشتبة عبر شبكة أنابيب بطول 266 كيلومترًا تقريبًا من نوع (HDPE)."

وأشار إلى أن المشروع سيحل مشكلة المياه لمدة 20 عامًا قادمة، مؤكدًا أنه يتكوّن من ثلاثة خزانات رئيسية تبدأ من قرية قشقة وتتوزع عبر خزانين آخرين في بستانه وقوشتبة.

أرقام ومواصفات

تم حتى الآن تركيب 72 دعامة ومد أنبوب رئيسي بطول 36 كيلومترًا وقطر 800 ملم، وصولًا إلى المناطق الحدودية.

ويُتوقع أن يوفر المشروع 72 ألف متر مكعب من المياه النظيفة يوميًا لما يقارب 240 ألف مواطن في بلدتي قوشتبة وبستانه و72 قرية محيطة، ما يجعله أحد أكبر مشاريع المياه في الإقليم.

كما بلغت تكلفة المشروع نحو 222 مليار دينار عراقي، نُفذت بأيدٍ محلية وبإشراف فني متكامل.

تصريحات هندسية وتقنية

من جانبه، قال ماهر تحسين، مدير المشروع، في تصريح لكوردستان24:

"في منطقة قوشتبة، يوجد أعمق بئر في عموم العراق بعمق يتراوح بين 700 و750 مترًا. والمياه التي نحصل عليها ذات جودة عالية، ما يجعلها مناسبة للاستخدام في المشروع."

وأضاف أن المشروع يتكوّن من قسمين رئيسيين:

أنبوب رئيسي من الكربون الصلب بطول 37 كيلومترًا يجري حاليًا تنظيفه واختباره.

وأنبوب آخر بطول 263 كيلومترًا من مادة البولي إيثيلين (HDPE) تم اختباره مسبقًا وتأكدت سلامته الفنية.

الإنجاز قبل الموعد المحدد

وُضع حجر الأساس للمشروع في 24 أكتوبر 2022، وكان من المخطط إنجازه خلال عامين، إلا أن العمل اكتمل قبل الموعد المحدد بفضل جهود نحو 750 مهندسًا وعاملًا محليًا عملوا ليلًا ونهارًا رغم التحديات الفنية والمناخية.

بهذا المشروع، تكون حكومة إقليم كوردستان قد خطت خطوة كبيرة نحو تأمين الأمن المائي والتنمية المستدامة في واحدة من أكثر المناطق احتياجًا للمياه.

فـ مشروع مياه قوشتبة ليس مجرد بنية تحتية، بل استثمار في الحياة وضمان للمستقبل لعشرات الآلاف من المواطنين.

تقرير: هيرو مولودي – كوردستان24 – قوشتبة