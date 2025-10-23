مواصلةً لجولاته الميدانية.. رئيس الحكومة يتفقد سير العمل في مشروع طريق كسنزان-كومسبان المزدوج

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- في إطار متابعته الميدانية المستمرة لسير تنفيذ المشاريع الخدمية، تفقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2025، مراحل العمل في مشروع طريق كسنزان-كومسبان المزدوج.

ويُعد هذا المشروع من المشاريع الحيوية ضمن حدود محافظة أربيل، وتتولى تنفيذه شركة (هيمن كروب).

وخلال الجولة، أشاد رئيس الحكومة بالكوادر الهندسية والفنية والعمال القائمين على المشروع، موجهاً بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للإنجاز، ومشدداً على أهمية تنفيذه وفقاً للضوابط والمعايير الفنية المعتمدة.

يُذكر أن الطريق يبلغ طوله 15 كيلومتراً، ويبدأ من نهاية شارع كسنزان وصولاً إلى دربندي كومسبان. ويتألف المشروع من مسارين (ذهاباً وإياباً)، حيث يضم كل اتجاه مسارين رئيسيين ومساراً للطوارئ بعرض يتجاوز 10 أمتار. كما يتضمن المشروع إنشاء 4 جسور، وممر سفلي واحد (نفق)، و40 مجرى صندوقياً بأحجام مختلفة، بالإضافة إلى أعمال السياج الواقي وشبكات تصريف المياه.