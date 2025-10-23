أربيل تستضيف مؤتمر "نتائج تنفيذ التوصيات الدولية في الكابينة التاسعة" بمشاركة محلية ودولية واسعة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- انطلقت اليوم الخميس، 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2025، في مدينة أربيل، أعمال مؤتمر بعنوان "نتائج تنفيذ التوصيات الدولية في الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان"، بمشاركة ممثلين عن الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، وعدد من الدبلوماسيين.

ويهدف المؤتمر، الذي تنظمه منسقية التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، إلى عرض ومناقشة أبرز نتائج تنفيذ خطة الإقليم لحقوق الإنسان خلال السنوات الأربع الماضية، وتسليط الضوء على الإنجازات والتحديات والبيانات المحدثة ضمن هذا الإطار.

خطة حكومة الإقليم لحقوق الإنسان

وقال الدكتور ديندار زيباري، منسق التوصيات الدولية في حكومة الإقليم، إن المؤتمر يركّز على خطة حكومة إقليم كوردستان لحقوق الإنسان، التي أُقرت رسميًا في 15 أيلول (سبتمبر) 2021 من قبل مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن عملية التنفيذ تمت بالتنسيق بين جميع مؤسسات الحكومة والسلطات القضائية والتشريعية وبمشاركة منظمات دولية متخصصة.

وأوضح زيباري أن المؤتمر يتناول أيضاً 264 توصية قُدمت إلى العراق في مطلع هذا العام ضمن إطار الاستعراض الدوري الشامل (UPR) من قبل 96 دولة، مؤكداً أن جزءاً كبيراً من هذه التوصيات تم العمل عليه في الإقليم، ضمن نهج الحكومة في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

محاور المؤتمر

ويتناول المؤتمر عدة محاور رئيسية، أبرزها:

أداء المؤسسات وتعزيز سيادة القانون.

الإصلاح المؤسسي والإداري.

حماية الحريات الفردية ومناهضة التمييز.

الإجراءات الأمنية والوصول إلى العدالة والخدمات الأساسية.

وأكد المنسق أن هذا المؤتمر يعكس التزام حكومة إقليم كوردستان بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبناء مؤسسات قوية وشفافة، تعمل على تحقيق العدالة والمساواة، وترسيخ الشراكة مع المجتمع الدولي في مجال التنمية والإصلاح.