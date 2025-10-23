نيجيرفان بارزاني: تنفيذ الدستور هو الأساس لحل القضايا الخلافية بين أربيل وبغداد

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- شهدت مدينة دهوك، اليوم الخميس 23 تشرين الأول/أكتوبر 2025، استمرار الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، بمشاركة نائب رئيس الحزب نيجيرفان بارزاني، الذي ألقى كلمة أكد فيها على مكانة بادينان ودهوك في مسيرة الحزب ودورهما في تعزيز قوته.

وقال نيجيرفان بارزاني في كلمته: يسرّني أننا عدنا اليوم مرة أخرى إلى بادينان، فبادينان كانت دائماً كالجبل الصامد خلف الحزب، ودوماً خيبت آمال خصوم الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وأشار إلى أن دهوك الزاهية هي قوة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وبادينان ودهوك هما موضع محبتنا جميعاً، وكذلك محبة الرئيس بارزاني، مضيفاً أن مشاريع إعمار جيدة بدأت في القرى التابعة لهذه المناطق، ولم نعد نسمع صوت الطلقات، ونأمل أن يسود الخير والازدهار في هذه المناطق وفي عموم كوردستان.

وأوضح نائب رئيس الحزب أن الانتخابات البرلمانية العراقية تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة للحزب ولإقليم كوردستان ومستقبل شعب كوردستان، قائلاً: كنت أود أن أقول لكم إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يطمح إلى حصد مليون صوت في هذه الانتخابات، لكن قبل أن أطلب منكم ذلك كنتم أنتم من رفع الشعار ذاته، ومرشحو الحزب هم ممثلو كل الشعب.

وتابع قائلاً: تأثيركم كبير ومهم، أنتم دينامو الحزب وكنتم دائماً مفتاح نجاحه. عندما نتحدث عن النجاح في بادينان، فإننا نتحدث في الوقت ذاته عن نجاح الحزب وكوردستان. إذا كان الحزب قوياً، فستكون كوردستان قوية، وهذا ما يجب أن يستمر.

وأضاف نيجيرفان بارزاني أن الحزب، بوجودكم وإخلاصكم وتفانيكم، أطلق مسيرة نضال طويلة، ونحن على يقين أنه بمشيئة الله، ثم بدعمكم المستمر، سيواصل طريقه بنجاح. ما دمتم أنتم أصحاب الحزب، فالحزب سينجح بالتأكيد.

وأكد قائلاً: وعدُنا أن نشارك جميعاً في يوم 11 من الشهر المقبل وندلي بأصواتنا لقائمة 275 التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني، حتى يواصل الحزب خدمته لكم. ولماذا يجب أن يكون الحزب قوياً في بغداد؟ لأنه منذ عام 2003، حين سقط نظام البعث، كان للحزب دور مؤثر في العملية السياسية، وفي عام 2005 عندما كُتب الدستور الدائم للعراق، تم تثبيت عدد من حقوقنا بفضل إصرار الرئيس بارزاني، وهو ما مثّل مكسباً كبيراً لشعب كوردستان بكل مكوناته.

وأضاف نائب رئيس الحزب أن العراق بدأ الآن مرحلة جديدة مهمة جداً لإقليم كوردستان، يمكن أن نطلق عليها مرحلة تطبيق الدستور الدائم للعراق، لأن تنفيذ الدستور مسألة أساسية بالنسبة للإقليم، والمشكلات القائمة اليوم بين كوردستان وبغداد هي نتيجة تجاهل تنفيذ الدستور.

واختتم نيجيرفان بارزاني بالقول: القوة التي تحافظ على تلك المكتسبات هي الحزب الديمقراطي الكوردستاني، فكيف يكون الحزب قوياً في بغداد؟ من خلال الانتخابات. وإذا أردنا أن تكون كوردستان قوية، فعلينا نحن وأنتم أن نكون أقوياء يوم الانتخابات، في 11 من الشهر القادم، وأن نتوجه إلى صناديق الاقتراع بقوة.