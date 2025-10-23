مقتل صحافيَين أوكرانيَين بنيران مسيّرة روسية في شرق أوكرانيا

منذ 53 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- قُتل صحافيان أوكرانيان وأصيب ثالث بجروح، اليوم الخميس، في ضربة بطائرة مسيّرة روسية استهدفت مدينة كراماتورسك في شرق أوكرانيا، بحسب ما أعلنت وسيلة الإعلام التي يعملان لديها ومسؤولون محليون.

وأكدت قناة "فريدوم تي في" المموّلة من الدولة إن طاقمها تعرّض لضربة بمسيّرة روسية من طراز "لانسيت" أثناء وجوده داخل سيارة في محطة وقود بمدينة كراماتورسك الصناعية في شرق أوكرانيا.

وأضافت القناة أن القتيلين هما أولينا غراموفا (43 عاماً) من منطقة دونيتسك، ويفغيني كارمازين (33 عاماً) من كراماتورسك، مشيرة إلى أن مراسلاً ثالثاً يدعى ألكسندر كوليتشيف، نُقل إلى المستشفى بعد إصابته في الهجوم.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على موقع أكس "هذه ليست حوادث أو أخطاء، هذه سياسة متعمدة من روسيا ترمي إلى إسكات كل الأصوات المستقلة".

ودعت المتحدثة باسم منظمة "مراسلون بلا حدود" بولين موفري في حديث مع وكالة فرانس برس إلى "تحقيق واضح وسريع لتحديد كل ملابسات هذا الهجوم".

وكان حاكم منطقة دونيتسك قد أعلن تفاصيل الضربة، ونشر صوراً تُظهر السيارة المتفحمة التي كان يستقلها الصحافيون.

وأدّى الانتشار الواسع للطائرات المسيّرة الرخيصة والقاتلة التي يستخدمها كلّ من الجيشين الروسي والأوكراني إلى جعل العمل الصحافي في مناطق الجبهات الأمامية أكثر خطورة.

ويأتي هذا الهجوم بعد مقتل مراسل في وسائل إعلام روسية في ضربة أوكرانية بطائرة مسيّرة في جزء من منطقة زابوريجيا الخاضع لروسيا، ومقتل المصوّر الفرنسي أنتوني لاليكان مطلع الشهر الحالي أثناء عمله قرب الجبهة في دونيتسك.

ومنذ بدء الغزو الروسي في 2022، قُتل عدد من الصحافيين أثناء تغطيتهم الحرب، وتختلف الحصيلة بحسب الجهات المراقبة.

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود إن لاليكان هو الصحافي الرابع عشر الذي يقتل بنيران الجيش الروسي، فيما ذكرت اليونسكو أنه الصحافي الثالث والعشرون الذي يُقتل على الجبهة.

ومن بين الضحايا مصوّر الفيديو في وكالة فرانس برس أرمان سولدين، الذي قُتل في أيار/مايو 2023 بالقرب من كراماتورسك، في بلدة تشاسيف يار المجاورة، عن 32 عاماً.

وتُعدّ كراماتورسك التي كان عدد سكانها قبل الحرب نحو 150 ألف نسمة، من آخر المراكز المدنية الكبرى في منطقة دونيتسك الخاضعة لسيطرة أوكرانيا.

وتتمركز القوات الروسية على بُعد نحو 16 كيلومتراً من المدينة، وأعلنت السلطات في وقت سابق من الشهر إجلاء إلزامياً للأطفال من بعض أحيائها والقرى المحيطة.

وكان انفصاليون مدعومون من موسكو قد سيطروا على كراماتورسك عام 2014 قبل أن تستعيدها القوات الأوكرانية.

المصدر: فرانس برس