حملان: الإقليم أوفى بجميع التزاماته تجاه الحكومة الاتحادية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أكّد مستشار رئيس حكومة إقليم كوردستان للشؤون المالية، ريباز حملان، اليوم الخميس، أن الإقليم أوفى بجميع التزاماته تجاه الحكومة الاتحادية بعد استئناف تصدير النفط، مشيراً إلى أن بغداد لم تصرف حتى الآن رواتب شهر آب/أغسطس لموظفي كوردستان.

وقال حملان في تصريح صحفي: "بعد استئناف تصدير النفط، أبلغ رئيس حكومة إقليم كوردستان رئيس الوزراء العراقي بأننا نفّذنا جميع التزاماتنا ونطالب بحقوقنا الكاملة في صرف رواتب موظفي الإقليم المتأخرة لهذا العام".

وأضاف أن "رئيس الوزراء العراقي تعهّد بالالتزام بالاتفاق، إلا أن رواتب شهر آب لم تُصرف بعد، بسبب الرغبة في تأجيلها إلى ما قبل الانتخابات، لتوزيع راتبين دفعة واحدة في كوردستان".

وتابع مستشار رئيس الحكومة أنه "لا توجد أي مبررات مالية لعدم صرف الرواتب، إذ إن فرع البنك المركزي العراقي في أربيل يحتفظ حالياً بأموال تكفي لتغطية ثلاثة رواتب كاملة".

وأشار حملان إلى أن "نفط إقليم كوردستان يُصدَّر حالياً عبر شركة (سومو) العراقية ويُباع بسعر خام برنت، كما تم إرسال كشوفات الرواتب إلى بغداد، إضافة إلى تحويل 120 مليار دينار من إيرادات الإقليم الداخلية إلى حساب وزارة المالية الاتحادية في البنك المركزي بأربيل نقداً".

كما وأكد أن "كل الالتزامات المالية الواقعة على عاتق حكومة الإقليم قد نُفذت بالكامل، فيما تخلّفت بغداد عن إرسال رواتب شهر آب رغم الوعود المتكررة من رئيس الوزراء العراقي قبل أسبوعين بإطلاقها، ومن المحتمل أن تُصرف الرواتب مع بداية الأسبوع المقبل".

وأردف: "هناك من يروّج لوجود أزمة مالية، لكن لو كانت هناك أزمة حقيقية، لما بدأت بغداد بصرف رواتب وزاراتها لشهر تشرين الأول بينما ما زالت رواتب موظفي كوردستان متأخرة لحد الآن، وهي اقل من رواتب وزارية المالية الاتحادية.