قرارٌ قضائي يجنّب تركيا أزمة سياسية ويؤكد زعامة أوزال للمعارضة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- رفضت محكمة تركية، الجمعة، دعوى قضائية تطالب بإلغاء نتائج مؤتمر عام 2023 لحزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، والإطاحة بزعيمه أوزجور أوزال بسبب مخالفات..

ويُنظر إلى القرار بوصفه تطورا يجنب البلاد أزمة سياسية جديدة، ويمنح المعارضة فرصة لإعادة ترتيب صفوفها قبل الاستحقاقات المقبلة.

ولمع نجم أوزال منذ توقيف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، مرشح الحزب للرئاسة وأكبر منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، في مارس/آذار.

ويتساوى حزب الشعب الجمهوري المنتمي لتيار الوسط، الذي ينفي التهم الموجهة إليه، مع حزب العدالة والتنمية المحافظ ذي الجذور الإسلامية الذي ينتمي إليه أردوغان في معظم استطلاعات الرأي.

وسعى حزب الشعب الجمهوري إلى حماية أوزال من أي حكم قضائي الشهر الماضي عندما أعاد انتخابه زعيما للحزب في مؤتمر استثنائي.