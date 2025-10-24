مصرع 14 مهاجراً في بحر إيجه بعد غرق قاربهم

منذ 29 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات المحلية التركية، الجمعة، عن مصرع 14 مهاجراً جراء غرق قاربهم المطاطي في بحر إيجه، قبالة سواحل بودروم جنوب غرب تركيا، وإنقاذ مهاجرَين آخرين.

وأكدت الجهات الرسمية أن الحصيلة النهائية للضحايا ارتفعت عن الأرقام الأولية التي ذكرتها وسائل الإعلام المحلية، حيث كانت التقارير الأولية تشير إلى وفاة سبعة أشخاص فقط.

وقال السلطات: أنقذ شخصان (...) وانتشلت جثث 14 مهاجراً غير نظامي.

وأضافت في بيانٍ لها، أن فرق البحث والإنقاذ تعمل على مدار الساعة للتأكد من عدم وجود ناجين آخرين وللتحقيق في أسباب الحادث.

وأفاد البيان بأن القارب المطاطي كان مكتظا بالمهاجرين، الذين كانوا يحاولون عبور بحر إيجه للوصول إلى أوروبا بطريقة غير قانونية، ما أدى إلى انقلاب القارب وغرقه بسبب الأمواج العالية وضعف التجهيزات الأمنية.

وذكرت السلطات أن غالبية الضحايا من الشباب، وأن هناك محاولات لتحديد هوياتهم بالتعاون مع سفارات بلدانهم، بهدف إبلاغ أسرهم بالحادث المأساوي.

الحادث يأتي في وقت تتزايد فيه محاولات المهاجرين غير النظاميين العبور من تركيا إلى أوروبا، خاصة عبر سواحل بحر إيجه، مستغلين الظروف الاقتصادية الصعبة والنزاعات في بلدانهم الأصلية.

وتعتبر هذه المنطقة من أخطر المسارات البحرية بسبب التيارات القوية وسوء الأحوال الجوية، بالإضافة إلى اكتظاظ القوارب وعدم صلاحيتها للإبحار.

وتعد هذه الحادثة واحدة من سلسلة الحوادث المأساوية التي شهدتها تركيا خلال السنوات الأخيرة، حيث تكرر غرق المهاجرين أثناء محاولتهم عبور البحر إلى اليونان، مما أسفر عن وفاة مئات الأشخاص سنويا.

وأثارت هذه الحوادث انتقادات شديدة من منظمات حقوق الإنسان الدولية، التي طالبت السلطات التركية واليونانية بزيادة جهود الإنقاذ وتحسين الإجراءات لضمان سلامة المهاجرين.