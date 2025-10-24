سُمّ في الشوكولاتة.. نجاة رئيس الإكوادور من محاولة اغتيال جديدة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- نجا رئيس الإكوادور دانيال نوبوا من محاولة اغتيال جديدة لكن هذه المرة عبر تسميم من خلال قطع شوكولاتة وحلويات أعطيت له في حفلة عامة.

وأشار نوبو إلى أنه تبين أن تلك القطع تحتوي على "ثلاث مواد كيميائية".

وهذه المرة الثانية التي تتقدم فيها الحكومة بشكوى عن محاولة اغتيال للرئيس، فيما تشهد البلاد تظاهرات كثيرة لجماعات السكان الأصليين احتجاجا على السياسات العامة.

وقال نوبوا في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" إن وجود هذه العناصر الكيميائية "بتركيز عال يدل على أن الأمر متعمّد".

ومطلع الشهر الجاري، قالت الحكومة أيضا إن سيارة الرئيس تعرضت لإطلاق نار نُسب إلى جماعات السكان الأصليين.

وحينها، أفادت وزيرة البيئة إيناس مانزانو، بأن مئات المحتجّين على زيادة أسعار الوقود حاولوا مهاجمة الموكب.

وأوضحت أن نحو 500 شخص ظهروا أمام الموكب الرئيسي وبدأوا رشقه بالحجارة، كما أن هناك آثار رصاص على سيارة الرئيس.

وأضافت "الحمد لله رئيسنا قوي جدا وشجاع ويواصل المضيّ قدما ويتابع جدول أعماله كالمعتاد"، وفق صحيفة العين.

وبثّت الحكومة آنذاك مقطع فيديو قالت، إنّه صُوّر من داخل الموكب يظهر فيه متظاهرون يلفون أنفسهم بالأعلام وهم يتدافعون لالتقاط حجارة وقطع من الطوب لرشق سيارة الرئيس.

ويُسمع في الفيديو صوت "غطِّ رأسك! غطِّ رأسك!" بينما كانت المقذوفات تصطدم بسيارة الدفع الرباعي، محطّمة نافذة واحدة على الأقلّ.

ومنذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، يشهد هذا البلد تظاهرات وقطعا للطرق في مناطق عدة بدعوة من أكبر منظمات السكان الأصليين التي تعارض إلغاء الدعم الحكومي على الديزل.